حمادة: 243.2 مليون دينار ميزانية إنشاء مستشفى «المتقاعدين»

الأولى

قال وزير المالية خليفة حمادة إن الكلفة التقديرية لمشروع مستشفى مدينة الكويت الطبية للمتقاعدين تبلغ 243.2 مليون دينار، مشيرا إلى ان المبلغ المرصود لكلفة الإنشاء في الوقت الحاضر سيغطي إنشاء القطاع الطبي. واضاف حمادة في رده على سؤال برلماني للنائب أسامة المناور، مستندا على رد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول موضوع إنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين أن التأمينات الاجتماعية قامت بالتنسيق مع شركة مدينة الكويت الطبية وشركة وفرة العقارية لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها بدء مشروع مدينة الكويت الطبية وهو مشروع ضخم يخدم كل فئات المجتمع وعلى رأسها فئة المتقاعدين. وتابع حمادة ان من الأمور التي عرقلت التنفيذ كذلك تأخر الموافقات التنظيمية اللازمة لاستخراج الرخص التصميمية ورخص البناء للبدء بالصرف على المشروع حسب الميزانية المخصصة له حينها، وذلك لوجود عوائق على الأرض.