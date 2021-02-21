«التعليم أولاً»: افتحوا المدارس وطبِّقوا الاشتراطات

أول النهار

دعا مجموعة من التربويين وأولياء الامور، قياديي التربية والتعليم العالي والصحة، إلى البحث عن حلول عاجلة لعودة الطلاب إلى مدارسهم ولو بشكل جزئي، مؤكدين أهمية وضرورة مواصلة الطلاب تعليمهم من خلال الوسائل التقليدية في المدارس لكون التعليم عن بعد لا يعطي نتائج كبيرة مثل تلك التي تعطيها المدارس الحقيقية.

وقال المتحدثون خلال لقاء مجموعة التعليم أولا الذي نظم صباح أمس في احد المراكز التربوية كمبادرة توعوية بمناسبة مرور عام كامل على اغلاق المدارس نتيجة جائحة كورونا، أن على الجهات المختصة في الدولة النظر إلى التعليم كأولوية وليس كشيء ثانوي يمكن الاستغناء عنه في أوقات معينة.

وشددوا على ضرورة سماح وزارة الصحة للمدارس التي ابدت استعدادها والقادرة على توفير الاشتراطات الصحية بعودة طلابها بنظام التعليم المدمج.

وأضافوا أن السماح للمدارس بالعودة الجزئية يأتي مماثلا لاختبارات التقدم الاكاديمي العالمية التي تتم في أوقات محددة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وهي أمور يمكن تطبيقها، منوهين إلى أهمية التفات وزارة التربية إلى الطلبة في مراحل التعليم الاولية من رياض الاطفال حتى الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، مع اعطاء الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية في العودة إلى مدارسهم.

ولفتوا الى أن الحكومة يمكن أن تسمح للمدارس بالتعليم المدمج مع اعطاء أولياء الامور الحرية في الاختيار ما بينه وبين التعليم عن بعد، بحسب ظروف كل أسرة، منوهين إلى أن اغلب الدراسات العالمية اثبتت أن الاصابة بالفيروس في التجمعات الاجتماعية والمناسبات أكثر بـ 150 مرة منه في المدارس الملتزمة بالاشتراطات الصحية.

واوضحوا أنه بعد توقف التعليم بالمدارس منذ آخر فبراير 2020، قامت دول خليجية باعادة تشغيل المدارس لجميع المراحل وفق شروط محددة حيث كانت نسبة حضور الطلبة في دولة قطر على سبيل المثال بالمدارس الخاصة في سبتمبر 30% وفي نوفمبر الماضي المدارس الحكومية 42%، كما افتتحت مملكة البحرين المدارس في اكتوبر الماضي مع ترك الحرية لولي الأمر، وكذلك فعلت الامارات بترك الحرية لولي الأمر في اختيار نوعية تعليم ابنائه وافتتحت المدارس في سبتمبر الماضي.

واعتبروا أن الكويت لم تقدم حتى الآن أي خطة لعودة المدارس ولم تحدد وزارة التربية خطتها ولم تعلن عنها ما يجعل أولياء الامور في حيرة من أمرهم، لاسيما أن البعض يرى أن التعليم عن بعد لا يحقق التحصيل العلمي المطلوب كما أنه قد يتسبب بمشاكل نفسية واجتماعية للطلاب، كما أن انقطاع الطلاب عن الدراسة في المدارس سيؤدي إلى اضطراب كامل في حياة العديد من الاطفال وسيؤثر سلبا على جودة التعليم ويضاف الفجوة بين طلبة المدارس في القطاع الخاص واقرانهم في الحكومي.

من جانبها، قالت عضوة تجمع التعليم أولا خديجة الحرمي، أن جهود اعضاء التجمع بدأت من يوليو الفائت، لأن الحكومة بكل أسف اغلقت المدارس في مارس 2020 ولم يتم مراجعة هذا القرار أو التعديل عليه، وبكل أسف خطة العودة للحياة الطبيعية التي اعلنتها الحكومة بكل مراحلها الخمس التعليم لم يكن من ضمنها وهذا أمر خطير.

حرية الاختيار

وقالت انه يفترض اعطاء أولياء الامور الحق في اختيار نوعية التعليم لأبنائهم وتخييرهم بين التعليم التقليدي بالمدارس أو التعليم عن بعد مع توفير الاشتراطات الصحية في هذه المدارس، مشددة على ضرورة قيام الصحة والتربية بعمل لجنة تضمن بعض أولياء الامور اعضاء التجمع لبحث هذه الامور. بدورها، قالت غادة خلف وهي ولية أمر أنها تأمل من الحكومة بأن تسمح للمدارس بالعمل في أسرع وقت، موضحة أن أبناءها في مدارس خاصة وهي جاهزة ولديها امكانية لتوفير الاشتراطات الصحية.

وتساءلت لماذا هناك تعمد في عدم فتح المدارس؟ مضيفة ويبدو لي أنه ليس هناك أي نية لفتح المدارس العامة أو الخاصة، فإذا كانت هناك مدرسة جاهزة تعطى الفرصة لتحقيق الاشتراطات والبدء باستقبال الطلبة واذا ما اخطأت يمكن محاسبتها.

من جهتها، قالت معلمة رياض الاطفال عايشة العياف إننا اليوم يجب أن نبحث عن حلول حقيقية لمشكلة غياب التعليم لمدة عام كامل، منوهة إلى أن حديث وزير الصحة حول بقاء الفيروس إلى يوم القيامة اخذه البعض كدعابة أو نكتة لكنه أمر يستدعي منا البحث عن حلول لكثير من الامور ومن أهمها التعليم وعودة المدارس لأنه من غير المنطقي أن يغيب التعليم إلى يوم القيامة!.

وأشارت إلى ضرورة أن نعي أهمية التعليم الحقيقي لفئة الاطفال في المراحل الدراسية الأولية من رياض الاطفال وحتى الصفوف الابتدائية وهي مرحلة تأسيسية، مؤكدة أنه بعد عشر سنوات من الآن سنلمس ما تسببته به هذه الازمة وسيكون من الصعب الحصول على مخرجات تعليمية مناسبة في تخصصات كثيرة نتيجة ضعف الطلاب التراكمي الذي تسببت به الجائحة وقرارات معالجة الوضع التي لم تراع أهمية التعليم وضرورته.

وأضافت لم نشاهد نفس الفزعة عندما اغلقت الصالونات والنوادي، في حين أن الفزعة للمدارس وللتعليم لم تكن بنفس المستوى إن لم تكن غائبة تماما، وهذا أمر محبط وغريب.

القيم والمهارات

بدورها، قالت إحدى مؤسسي تجمع التعليم أولا سندس حمزة عباس، إنها جاءت لتتكلم باسم الام والاهل والطالب عن المعاناة الحاصلة نتيجة وقف التعليم في المدارس، منوهة إلى أن وزارة التربية والتعليم يقع عليها جزء كبير من مسؤولية التربية قبل التعليم وهذا أمر تشارك الأسرة فيه، وبالتالي عودة المدارس أمر في غاية الأهمية للطلاب ليس فقط للتحصيل التعليمي وإنما للتربية.

وذكرت أن الطالب الجالس لساعات أمام الاجهزة الالكترونية سيفقد الكثير من المهارات والقيم والاهداف التربوية التي انشئت المدارس بالاساس من أجلها، خاصة وأن الجميع يعلم أن التعليم عن بعد لا يغني عن التعليم التقليدي، لافتة إلى أن غياب الرؤية الواضحة لاسيما مع امكانية استمرار الجائحة إلى اجل غير مسمى يضع القائمين على الوزارات المختصة أمام مسؤولياتهم لتحقيق مصلحة الطلاب والاجيال القادمة.

وتساءلت: لماذا لا يتم السماح للمدارس المهيئة بالعودة إلى العمل واستقبال الطلبة في حال حققت الاشتراطات الصحية المطلوبة؟، ولماذا لا تقوم الصحة بتحديد الاشتراطات التي تريدها كما حددتها للمطاعم والصالونات وغيرها من الانشطة؟، أليست المدارس مهمة عندهم؟.

