الشيخ: البنية التحتية الرقمية في الكويت راسخة

أول النهار

أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ باستعداد الكويت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19» منذ مطلع 2020 منوها بتكيفها «بشكل كبير وسريع مع التحول الرقمي».

واضاف الشيخ في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي صادف امس ويحمل شعار (دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي) ان سبب ذلك يعود «للبنية التحتية الرقمية الراسخة وللكويتيين والمقيمين ذوي المهارات التقنية العالية» ما سمح باستمرار العديد من الأنشطة التجارية والحكومية وأدى إلى زيادة تعزيز نمو وتأثير الاقتصاد الرقمي.

وقال «وفقا لتحليلات الأمم المتحدة الأخيرة فإن الكويت احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأعلى استخداما للانترنت بنسبة 100 في المئة تقريبا في حين يتراوح المتوسط العالمي حول 50 في المئة» مبينا ان الكويت من بين الدول التي تتمتع بتغطية كاملة للشبكات ما يجعل استعدادها للاقتصاد الرقمي عاليا.

وافاد انه «إذا نظرنا إلى العالم خارج الكويت فإن أزمة «كورونا» كشفت وفاقمت الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها لاسيما ما يتعلق بتوافر المعلومات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والوصول إليها عبر الإنترنت». وذكر أن بعض الدول ومن ضمنها الكويت بدأت باتخاذ اجراءات تنظيمية تشريعية من أجل معالجة بعض القضايا المتعلقة بظروف العمل على منصات العمل الرقمية ومع ذلك فإن «هناك حاجة إلى حوار وتنسيق دولي بشأن بعض السياسات العابرة للحدود لأن منصات العمل الرقمية تعمل عبر ولايات قضائية متعددة تتخطى حدود الدولة الواحدة». وألمح إلى أن احتفال هذا العام «يدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة والمساواة بين الجنسين والوصول إلى الرفاة الاجتماعي والعدالة للجميع».

