الحظر.. على الأبواب

الأولى

يوما بعد يوم تتزايد احتمالات عودة الحظر الى البلاد مع ارتفاع المؤشر الوبائي لانتشار فيروس كورونا وقدوم عطلة الأعياد الوطنية حيث قامت وزارة الداخلية بالتعميم على منتسبيها امس برفع جهوزية القوة الأمنية ضمن الاحتياطات اللازمة فيما لو تم فرض الحظر.

وتشمل الاجراءات المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا اخضاع جميع القادمين للبلاد بالحجر المؤسسي في الفنادق اعتبارا من اليوم الاحد حيث حددت الادارة العامة للطيران المدني اسعار الحجر المؤسسي في الفنادق للقادمين الى الكويت اعتباراً من اليوم في 45 فندقا مدرجة على منصة كويت مسافر 11 منها مصنفة ضمن 5 نجوم و18 4 نجوم و16 3 نجوم

وأفادت انه تم تحديد اسعار الحجر لمدة 7 ايام (6 ليالٍ) بـ 125 ديناراً للغرفة الفردية في فنادق (3 نجوم)، وبـ 185 ديناراً للغرفة المزدوجة. وفي فنادق (4 نجوم)، 185 ديناراً للغرفة الفردية و245 ديناراً للغرفة المزدوجة.وفي الـ 5 نجوم 275 ديناراً للغرفة الفردية و335 ديناراً للغرفة المزدوجة.

واشارت الادارة الى ان الاسعار ستتضاعف فيما لو تم فرض الحجر المؤسسي على المسافر القادم من الدول عالية الخطورة لمدة 14 يوما بحيث تصل الى نحو 725 ديناراً للغرفة المزدوجة في فنادق الخمس نجوم و595 للغرفة الفردية، فيما تصل الى 530 للغرفة المزدوجة في فنادق الأربع نجوم و400 للغرفة الفردية، بينما تبلغ في فنادق (3 نجوم) 400 دينار للغرفة المزدوجة و270 ديناراً للغرفة الفردية.

الى ذلك اكدت مصادر في الطيران المدني انه سيتم استثناء الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية من الحجر المؤسسي لمدة 14 يوماً للقادمين من الدول عالية الخطورة، بحيث يتم حجرهم مؤسسياً لمدة اسبوع في احد الفنادق المحلية، على نفقتهم الخاصة وتستكمل مدة الحجر المتبقية 7 ايام اخرى في المنزل.

وأعلنت المصادر عن استثناء عدة فئات من الكويتيين من الحجر المؤسسي مع الزامهم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما وشملت القائمة المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج، والطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، والقصر ممن هم دون 18 عاما المسافرين بلا مرافق، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والطواقم الطبية.

وعن مدى قدرة القادمين من الدول المحظورة على الوصول للكويت عبر رحلة مباشرة دون المكوث في دولة آمنة قالت المصادر: مسموح لهم بدخول الكويت مباشرة شريطة تسجيلهم في كويت مسافر وحجزهم بأحد الفنادق والمكوث فيه لمدة 14 يوما لتطبيق الحجر المؤسسي.

من جانب آخرعمّم اتحاد فنادق الكويت على مديري الفنادق 6 قواعد يجب اتباعها في شان الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج، حيث اكد انه اعتباراً من اليوم الأحد ستبدأ فنادق الحجر المؤسسي استقبال النزلاء لفترة 14 يوما (13 ليلة)، او 7 أيام (6 ليالٍ) حسب فترة الحجر المقررة لكل نزيل، وبنفس الأسعار المتفق عليها سابقا.

وأكد الاتحاد على 6 قواعد مهمة شملت اهمية ابلاغ منصة كويت مسافر فوراً عن اسم كل نزيل ورقم جواز السفر ورقم البطاقة المدنية، والذي قام بحجز وتسديد مدة اقامته لمدة 14 يوماً او 7 ايام، مشيرا الى ان اي تأخير في ابلاغ كويت مسافر فان النزيل لن يسمح له بصعود الطائرة والعودة الى الكويت وبالتالي سيعرض الفندق الى العقوبة والمسؤولية.

وشدد الاتحاد على اهمية تواجد مواصلات الفندق عند مباني ركاب t1، وt4، وt5، لاستقبال النزلاء في المواعيد والمطارات المقررة للوصول دون تأخير، حيث تم تخصيص مواقف محددة لسيارات فنادق الحجر المؤسسي في جميع مباني الركاب.

ودعا الاتحاد الى ابلاغ النزلاء عند الوصول الى الفندق بالتعليمات الصحية والأمنية وكذلك خدمات الفندق التي ستقدم لهم خلال فترة الاقامة.

ونوه بضرورة التنسيق مع شركة ناس في شأن موعد ومكان اخذ عينة pcr من النزيل في الفندق قبل مغادرته.

واكد اهمية اتباع الشروط الصحية سواء في تقديم الوجبات في الغرف او تنظيف الغرف والتنسيق مع الجهات الصحية والأمنية عند الحاجة والضرورة.

الى ذلك اكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي اهمية التزام المسافرين بجميع التعليمات والارشادات الصادرة من الادارة العامة للطيران المدني ووزارتي الصحة والداخلية بالاضافة الى اجراءات السلامة الواجب اتباعها.

وكان الوزير تفقد منفذ النويصيب للوقوف على استعدادات تنفيذ القرارات، لافتا الى عدم السماح بدخول اي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي.

وكانت وزارة الداخلية، اكدت على لسان وكيلها المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي انه لن يسمح بدخول اي مسافر ما لم يكن لديه حجز فندقي وستتم اعادته الى جهة القدوم، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر بالتسجيل في تطبيق كويت مسافر سواء كان السفر عن طريق الحدود الجوية اوالبرية او البحرية.