«كورونا الكويت» الأكثر تحوراً عربياً!

الأولى

نشرت جامعة الخليج العربي والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها دراسة علمية حديثة حول التحورات الجينية في فيروس «كوفيد- 19» عبر دراسة حالة الوطن العربي. ونشرت الدراسة في المجلة العلمية العريقة Microbial pathogenesis.

واستخدمت الدراسة، التي نشرها أستاذ الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب والعلوم الطبية الدكتور خالد مبارك بن دينة، تقنيات المعلوماتية الحيوية وتحليل المعلومات المتوافرة على قواعد البيانات العالمية للتسلسل الجيني لفيروس «كوفيد-19» لكل من الدول العربية التي توافرت بياناتها لحظة إعداد الدراسة ومقارنتها بالجيل الأول لجيل الفيروس المكتشف في الصين.

وهدف البحث لمعرفة طريقة انتشار الفيروس والطفرات المستحدثة في المنطقة. وبعد فحص 54 عينة وجد ما يقارب إلى 379 تحورا جينيا في الفيروس، واتضح أن مستويات التحور تختلف من دولة الى اخرى.

وأتضح أن كلاً من الفيروسات التي رصدت في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر أظهرت تحوراً أكبر من باقي الدول العربية.

يشار إلى أن د. خالد مبارك بن دينة يعمل على إعداد دراسة أخرى حول حالة الفيروس في البحرين ودول الخليج، من المقرر ان تنشر نتائجها قريباً.

