صراع الإرادات بين السلطتين

الأولى

بعد مرور 59 عاماً على نشأة الدستور الكويتي، هل نجحت الديموقراطية كأداة للتطوير والإصلاح وتبادل الأدوار السياسية في تحقيق أهدافها؟ هل النظام الديموقراطي في الكويت نظام متطور يصلح لشعب يفترض بعد تلك الممارسة الطويلة أنه يملك ثقافة ومستوى مرتفعا من الوعي السياسي والانتخابي كالشعوب الغربية على سبيل المثال؟ وهل حقا أن الكويتيين غير مستعدين في المرحلتين الراهنة واللاحقة لخوض التجربة الديموقراطية الصحيحة في ظل سيادة القيم الفئوية والطائفية وألاعيب المال السياسي ومنطق الخدمات والواسطة والمحسوبية؟ أم أن هذه المقولة خطأ ومرفوضة، وهي مقولة يروّج لها عادة المستفيدون من الفساد السياسي والمالي، ومن تربطهم بمؤسسة الحكم صلات ووشائج انتهازية؟ أو أنهم من العوام الذين يكونون في كثير من الأحيان «عزوة» المستبد السياسية والسلطوية؟

لا بد من التأكيد على حقيقة أن لكل شعب ثقافة وواقعا سياسيا واجتماعيا يميزانه عن غيره من دول العالم ويجعلان حياته وآليات تنظيمها تختلف عن الآخرين. ولا شك أن الشعب الكويتي فيه المتخلف والمتطرف

والكافر بالديموقراطية والمؤمن بها لكن ما هو أكثر بعدا عن الشك هو أن الحراك الديموقراطي عقيم وفاشل بمشاركة حكومية متواطئة مع أطراف فاسدة جعلت الكويت متخلفة عن بقية جيرانها في دول الخليج على جميع المستويات التنموية والاقتصادية والإدارية والتعليمية والصحية... إلخ.

أصبح مشهد استقالة الحكومات الكويتية خلال فترة وجيزة اعتياديا، ومازالت التجربة السياسية بكل سلبياتها وأخطائها تعيد ذاتها بنفس النتائج والتداعيات سواء باستقالة الحكومة أو حل المجلس أو كليهما لأن ببساطة مازال النهج واحداً في التعاطي السياسي وآلية الصراع بين البرلمان والحكومة. منذ عقود نشهد نهجاً سياسياً تحركه المصالح الخاصة قبل مصلحة الأمة، دوره الرئيس هو حماية قوى الفساد في الحكومة والمجلس، وتنساق خلفه معارضة سياسية منقسمة بين شعارات شعبوية مستهلكة ومطالبات فوضوية غير منطقية تخلق تحديات خطيرة على استقرار الكويت ومستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. للأسف مازالت الديموقراطية الكويتية تعاني نهجا انتهازيا يستثمر في تراجع مخزون الثقة الشعبي بالعمل الحكومي من أجل رفع سقف المطالبات الشعبوية وتوجيه الرأي العام وإقناعه بعدم قدرة منظومة الحكم على إدارة البلد.

لنكن واقعيين.. لا يمكن استمرار وضع التأزيم المتكرر بمحاولات سلطة أنها تعلو على أخرى من خلال فرض إرادتها خارج مبادئ الدستور. وكذلك لا يمكن استمرار هذا الصدام المتكرر بين السلطتين الذي يؤدي الى

تشكيل حكومات جديدة ومجالس أمة متعاقبة خلال فترة وجيزة تعرقل أي إنجاز ينتظره الشعب الكويتي. إذا أصبح الحل الأمثل هو إما نظام حكم ديموقراطي يتطلب وجود منظومة كاملة ومتكاملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للدستور تؤمن إيمانا كاملا بالرقابة والمحاسبة وتقضي على قيم التعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية، وإما نظام سياسي ودستور جديد يجمع بين التعيين والانتخاب بوصفه ركيزة الحكم، ويستمد قوته وشرعيته من مبادئ الدولة الراعية والدولة الديموقراطية، كما هو حادث في دساتير بعض الدول الخليجية. أما استمرار الوضع الحالي من عدم وجود استقرار سياسي، بالإضافة إلى التأزيم المستمر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون حسم موضوعي وعملي ينهيه فستكون له آثار خطيرة على استقرار الوطن خصوصا في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، وتحديات سياسية وأمنية تواجه الكويت في محيطيها الإقليمي والدولي.

