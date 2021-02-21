العلي: الانضباط وتطبيق العمل الأمني على أكمل وجه

وطن النهار

تفقد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي منفذ النويصيبب للوقوف على استعدادات تنفيذ القرارات الصادرة، اذ أكدت الوزارة عدم السماح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي.

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت على لسان وكيلها المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي أنه لن يسمح بدخول اي مسافر ما لم يكن لديه حجز فندقي وستتم اعادته الى جهة القدوم، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق مسافر للراغبين بالسفر عن طريق الحدود الجوية والبرية و البحرية، للاطلاع على كل ارشادات واجراءات السفر من الكويت واليها.

وأكد العوضي على الحجز الفندقي لجميع القادمين والمغادرين الراغبين بالعودة مرة أخرى الى البلاد، منوها بأهمية التزام المسافرين بكل التعليمات والارشادات الصادرة من الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية بالاضافة الى اجراءات السلامة الواجب اتباعها.

وقام الوزير بجولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المخافر للاطلاع على تواجد رجال المؤسسة الأمنية على رأس عملهم وآلية سير العمل ومدى جهوزية رجال الأمن خلال أيام عطلة نهاية الاسبوع.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي ان وزير الداخلية قام في بداية الجولة بتفقد مديرية أمن حولي ثم تفقد مخفر (الصباحية) ومخفر (ميناء عبدالله).

وأضاف البيان انه كان في استقباله خلال زيارته لمديرية أمن حولي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي حيث استمع وزير الداخلية الى آليات عمل الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها كما تفقد العيادة الصحية والمرافق التابعة لها واستمع الى شرح مفصل حول الرعاية الصحية التي يتلقاها منتسبو وزارة الداخلية.

وأشار البيان الى تفقد وزير الداخلية مخفر (الصباحية) ومكتب الادارة العامة للمباحث الجنائية التابع للمخفر حيث استمع الى آلية العمل والى عدد من الملاحظات والمعوقات التي تواجه عمل رجال الأمن وذلك لحلها بأسرع وقت ممكن لتطبيق العمل الأمني على أكمل وجه.

وأوضح ان الوزير العلي تابع زيارته المفاجئة بتفقد مخفر (ميناء عبدالله) واطلع على جميع الادارات التابعة له ومكتب الادارة العامة للمباحث الجنائية.

وأكد الوزير ضرورة الانضباط وعدم التهاون في العمل وأهمية التعامل مع البلاغات الواردة الى المخافر بجدية وانضباط وفق القانون.

كما قام خلال الجولة بالاستماع لعدد من الشكاوى والملاحظات التي تقدم بها المواطنون والمقيمون.

وأثنى العلي على جهود رجال الأمن المتفانية في السهر على أمن البلاد واستقرارها وتواجدهم في مواقع عملهم.

