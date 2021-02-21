تطبيق الحجر الإلزامي لجميع القادمين للبلاد اليوم

وطن النهار

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة (كويت مسافر) اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت (الطيران المدني) في بيان: إن باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة (كويت مسافر) على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وأوضحت أن هذه الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الأحد تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاسيما بعد ظهور السلالات المتحورة.

وذكرت أنه يستثنى من الحجر المؤسسي المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج والطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج والقصر من هم دون 18 عاما ومسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبية على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأكد البيان أنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى الكويت الا من خلال التسجيل في منصة (كويت مسافر).

