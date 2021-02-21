العوضي: لا دخول لأي مسافر ليس لديه حجز فندقي

وطن النهار

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناء على قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحيه في البلاد وتوجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق مسافر للراغبين بالسفر عن طريق الحدود الجوية والبرية والبحرية، للاطلاع على جميع الارشادات والتعليمات التي ترتبط باجراءات السفر من الكويت واليها.

مؤكدا انه لن يسمح بدخول اي مسافر مالم يكون لديه حجز فندقي حيث سيتم اعادته الى جهه القدوم، كما أكد العوضي على الحجز الفندقي لجميع القادمين والمغادرين الراغبين بالعودة مرة أخرى الى البلاد، ونوه بأهمية التزام المسافرين بكل التعليمات والارشادات الصادرة من الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية بالاضافة الى اجراءات السلامة الواجب اتباعها.

