«اتحاد الفنادق»: تنسيق مستمر مع الجهات الصحية والأمنية

وطن النهار

عمّم اتحاد فنادق الكويت على مديري الفنادق بـ 6 قواعد يجب اتباعها في شان الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج، حيث اكد أنه اعتباراً من اليوم الأحد ستبدأ فنادق الحجر المؤسسي باستقبال النزلاء لفترة 14 يوما (13 ليلة)، أو 7 أيام (6 ليال) حسب فترة الحجر المقررة لكل نزيل، وبنفس الأسعار المتفق عليها سابقا.

وأكد الاتحاد على 6 قواعد مهمة شملت أهمية ابلاغ منصة كويت مسافر فوراً عن اسم كل نزيل ورقم جواز السفر ورقم البطاقة المدنية، والذي قام بحجز وتسديد مدة اقامته لمدة 14 يوماً أو 7 أيام، علماً بان أي تأخير في ابلاغ كويت مسافر فإن النزيل لن يسمح له بصعود الطائرة والعودة الى الكويت وبالتالي سيعرض الفندق الى العقوبة والمسؤولية، وأهمية تواجد مواصلات الفندق عند مباني ركاب T1، وT4، وT5، لاستقبال النزلاء في المواعيد والمطارات المقررة للوصول دون تأخير، حيث تم تخصيص مواقف محددة لسيارات فنادق الحجر المؤسسي في جميع مباني الركاب، وأهمية ابلاغ النزلاء عند الوصول الى الفندق بالتعليمات الصحية والأمنية وكذلك خدمات الفندق التي ستقدم لهم خلال فترة الاقامة، والتنسيق مع شركة «ناس» في شأن موعد ومكان أخذ عينة pcr من النزيل في الفندق قبل مغادرته، واهمية اتباع الشروط الصحية سواء في تقديم الوجبات في الغرف أو تنظيف الغرف، والتنسيق مع الجهات الصحية والأمنية عند الحاجة والضرورة.

