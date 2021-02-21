الكندري: الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الصحية في المناسبات الوطنية

وطن النهار

انطلقت أولى فعاليات حملة «حب الكويت في كل بيت» والتي تقيمها «نماء الخيرية» في جمعية الاصلاح الاجتماعي بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وتدعو الحملة التي تطلقها نماء الى التباعد الاجتماعي وعدم التجمع خلال الاحتفال بأيام الكويت الوطنية واتباع الارشادات الصحية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة. وفي هذا الصدد قال مدير العلاقات العامة في «نماء الخيرية» وليد الكندري إن الحملة تهدف الى التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الصحية في مناسبات الكويت الوطنية بالالتزام بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة تجنبا للزحام مشيراً الى أن الانطلاقة أمس كانت من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وسوف تكون هناك زيارات أخرى الى بعض وزارات الدولة للتأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي خاصة في أيام الكويت الوطنية داعياً الى الالتزام بلبس الكمام، وتنظيف اليد، والتباعد الاجتماعي، وحماية الفئات ذوي الاختطار، وعدم الخروج الا للضرورة.

وأوضح الكندري أن حملة «حب الكويت في كل بيت»، تأتي للتأكيد على أهمية عدم الخروج الا للضرورة للمساهمة في الحد من تفشي «كوفيد- 19» مبيناً أن الحملة تعد جزءا لا يتجزأ من المسؤولية المجتمعية التي تقدمها نماء الخيرية في سبيل تثقيف أفراد المجتمع بالتزامن مع الحملات التوعوية للدولة، وذلك بسبب زيادة الحالات في الآونة الأخيرة.

وأوضح الكندري أن الحملة تأتي تماشياً مع خطة الدولة من خلال اشراك المجتمع المدني أفرادا ومؤسسات من أجل السيطرة على الوباء والحد من انتشاره وتوجه الكندري بالشكر الى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على استضافتها لانطلاقة الحملة.

ومن جانبه أكد نائب رئيس لجنة الاشتراطات الصحية في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية سطام المزين على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا مشيراً الى أن الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب تعاون الجميع والاستجابة لكل التعليمات الرسمية لمصلحة الجميع وتجسيد الشعور بالمسؤولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الازمات. وأوضح أن الوزارة أيضا شكلت لجنة لمتابعة الاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة وشكلت خمس لجان من جميع قطاعات الوزارة لمتابعة هذه الاشتراطات وكذلك نشر الرسائل التوعوية للحفاظ على أمن وسلامة الموظفين. وتوجه المزين بالشكر الى نماء الخيرية على هذه المبادرة التي تستهدف التأكيد على التباعد الاجتماعي وتوزيع المعقمات والكمامات على رواد مجمع الأوقاف مؤكداً على أننا لايجب أن نكون سبباً في فقدان عزيز بل يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من هذا الفيروس.

