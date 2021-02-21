«الصحة»: زيادة إشغال الأجنحة 9.3 % والعناية 11.9 %

وطن النهار

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند ان هناك زيادة في متوسط نسب اشغال الأجنحة الخاصة بـ«كوفيد-19» من ديسمبر الماضي وحتى امس بلغت 9?3 في المئة فيما بلغت الزيادة في متوسط نسب اشغال العناية المركزة للفترة نفسها 11?9 في المئة وذلك في جميع المؤسسات العلاجية التابعة للوزارة. وأكد السند انه لا سبيل لخفض حالات العناية المركزة سوى بانخفاض اعداد الاصابات وأن هذا لن يتأتى الا بتطبيق الاشتراطات الصحية والاقبال على تلقي التطعيم.

وعقد السند مقارنة بين اعداد الدخول وأعداد الخروج اليومية في الأجنحة الخاصة بـ«كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي في جميع المستشفيات التابعة للوزارة مبينا ان هناك زيادة في اعداد الدخول الى الأجنحة مقارنة بأعداد الخروج. وقال ان متوسط نسبة اشغال اجنحة «كوفيد-19» في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020 بلغ 7 في المئة وبلغ ما بعد الأسبوع الثاني من يناير 2021 نحو 9 في المئة وارتفع في الأسبوع الأول من فبراير الحالي الى 11 في المئة وواصلت النسبة الارتفاع يوم امس حيث بلغت 16?3 في المئة. كما عقد د. السند مقارنة بين اعداد الدخول وأعداد الخروج اليومية من العنايات المركزة الخاصة بـ«كوفيد-19» في جميع مستشفيات الوزارة خلال الأسبوع الحالي مشيرا الى زيادة في اعداد الدخول.

وقال ان متوسط نسبة اشغال العناية المركزة في الاسبوع الأخير من ديسمبر 2020 بلغ 9 في المئة بينما بلغ متوسط نسبة الاشغال ما بعد الأسبوع الثاني من يناير 11 في المئة وفي الأسبوع الأول من الشهر لحالي 15 في المئة وبلغ يوم امس 20?9 في المئة.

واستعرض السند الاحصائية اليومية للوزارة، مشيرا الى تزايد حالات الشفاء مقارنة بيوم امس الا ان نسبة حالات الشفاء الى الاصابة كانت ثابتة وبلغت 93?3 في المئة وأن مجموع عدد حالات الشفاء منذ اول الشهر الحالي وحتى اليوم 10930. وقال ان نسبة الاصابات الى المسحات بلغت 9?2 في المئة ومجموع اعداد حالات الاصابة خلال الـ18 يوما المنقضية من شهر فبراير الحالي بلغت 15641. واوضح انه باذن الله ثم بفضل التعاون المشترك والالتزام بالاشتراطات الصحية تضيق الفجوة بين حالات الاصابة والشفاء وان مداومة الالتزام بالاجراءات الصحية والمبادرة لتلقي التطعيم خير طريق لمواجهة الفيروس.

