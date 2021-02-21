المعجل: نقدِّر للطواقم الطبية مواجهتها انتشار «الوباء»

وطن النهار

أعرب عضو المجلس البلدي السابق محمد المعجل عن شكره وتقديره لوزير الصحة د. باسل الصباح وجميع العاملين معه في الصفوف الامامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال المعجل في تصريح صحافي ان جميع العاملين في وزارة الصحة، خصوصا المرابطين في الصفوف الامامية يقومون منذ اكثر من سنة بجهود جبارة من اجل حماية المجتمع من تفشي وباء «كوفيد - 19» الذي مازالت جميع دول العالم تعاني منة وأنهك طواقمها الطبية مشيرا الى ان طواقم وزارة الصحة يواجهون على مدار الساعة الخطر ويسهرون على راحة المواطنين والمقيمين من اجل الحفاظ على صحتهم.

وشدد المعجل على ضرورة تقدير الأعمال الانسانية والجليلة التي يقوم بها العاملون في الصفوف الامامية من اجل الحفاظ على سلامة الجميع من هذا الفيروس القاتل، مؤكدا اننا مهما تقدمنا به من شكر وتكريم لهؤلاء الأطباء والممرضين والطواقم الأخرى المساندة فلن نوفيهم حقهم.

وقال لقد شاهدت خلال قيامي بمراجعة مركز التطعيم في ارض المعارض الدولية بمشرف حجم العمل الذي يقوم به العاملون في المركز سواء من هيئة تمريضية او ادارية من حسن تنظيم وبشاشة استقبال للمراجعين وغرفة خاصة لكل مراجع وجهوزية المعلومات عن الراغبين في الحصول على اللقاح وكلها تتم خلال دقائق قليلة من لحظة الدخول للمركز ولحين الخروج منه وهذا لا يوجد في اي بلد في العالم سوى الكويت التي وفرت جميع سبل الراحة لمواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد المعجل انه مهما قمنا به من شكر وتكريم لجميع العاملين في الصفوف الامامية وعلى رأسهم وزير الصحة د. باسل الصباح فاننا لا نستطيع ايفاءهم حقهم لانهم وضعوا ارواحهم على كفهم من اجل الحفاظ على سلامة الجميع.

