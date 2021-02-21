الغانم: ارتفاع معدل الضعف الجنسي بين الرجال

وطن النهار

كشف رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم عن ارتفاع معدل الضعف الجنسي بين الرجال في العالم توازياً مع انتشار الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط.

وقال الغانم: ان هناك حلولا متدرجة لعلاج الضعف الجنسي ومنها الأجهزة التعويضية التي تركب للمريض في حال اذا كان المريض يشتكي من ضعف القدرة الجنسية بعد استنفاد الطرق العلاجية عن طريق الأدوية المحفزة للعلاقة الزوجية، ونصيحته بتعديل النظام الغذائي وضبط مستوى السكر في الدم، وكذلك تنظيم ضغط الدم، فاذا استنفدت كل هذه الطرق العلاجية وكان المريض لا يزال يعاني من ضعف الانتصاب فان الطبيب المعالج سيتجه الى الحل الأخير وهو الأجهزة التعويضية.

وأضاف ان هناك جهازان معتمدان للتعويض وهما الجهاز المرن البسيط، وتركيبه يكون بسيطا جداً، ويتم اجراء توسعة في الجدار الكهفي الأيمن والأيسر وتركيب الجهاز التعويضي المرن، لافتا الى ان العملية تستغرق نحو ساعة من الزمن، بعدها يستطيع المريض الخروج من المستشفى في اليوم التالي، اما الجهاز الآخر فهو جهاز بمضخة وخزان وهو اكبر وأقرب الى الحقيقي، وتركيبه يحتاج الى وقت اطول وهو جهاز ذو قيمة مالية اعلى، ويحتاج الى دقة في التركيب.

وأشار الغانم الى انه دائما ما ننصح مرضى السكري بالحفاظ على مستويات السكري في الدم عند مستوى مناسب قبل اجراء العملية، وكذلك بعد اجراء العملية.

وأوضح ان هذا النوع من العمليات يتم في مستشفى جابر الأحمد بصفة دورية، ونحقق فيها نتائج مبشرة، ونحن دائماً نوصي المرضى باتباع التعليمات ومراجعة الطبيب بعد اجراء العملية لمدة اسابيع مع الامتناع عن اي علاقة زوجية خلال هذه المدة.

وذكر الغانم ان من مضاعفات العملية قد تحدث بعض الالتهابات، او قد يحدث تدمما او الماً، لافتا الى اننا دائما ننصح المرضى اذا واجهوا ايا من هذه الأعراض بأن يراجعوا الطبيب المعالج على الفور.

وقال ان هذه الأجهزة التعويضية لا تصلح لكل المرضى، فاذا كان المريض مثلاً متكيفا مع الأدوية فمن الأفضل ابقاء الوضع على ما هو عليه، فقبل ان نركب الجهاز نجري فحصا خاصاً هو فحص الابرة، ويتم ذلك بحقن العضو الذكري بابرة خاصة، ثم نقيس الانتصاب، ومعدل الدم مع شرح كامل للمريض بحالته.

وأكد الغانم ان هذا الجهاز يتم تركيبه لكل الأعمار ولكن المصابين منهم باصابات معينة وغالباً ما يستخدموه كبار السن ممن يعانون من امراض مزمنة لفترات طويلة.

