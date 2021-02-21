«الشباب»: توظيف حديثي التخرج في المكاتب العاملة بـ«المطلاع»

وطن النهار

قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان، ان الاتحاد ووزارة الدولة لشؤون الشباب اتفقا على آلية تفعيل مبادرة تأهيل وتوظيف المهندسين الكويتيين حديثي التخرج في المكاتب والدور الاستشارية التي ستعمل في مدينة المطلاع التي تم البدء بتوزيعها على دفعات للمواطنين المستحقين.

وأضاف السلمان «ناقشنا مع وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري بحضور وكيل الوزارة بمكتب الوزير الدكتور مشعل الشاهين الربيّع تفعيل مبادرة الوزارة بالتعاون مع الاتحاد».

وأشاد السلمان بتجاوب الوزير المطيري لاطلاق هذه المبادرة ووضع آلية لتشغيل الشباب الكويتي، لافتا الى ان اكثر من 100 مكتب هندسي ودار استشارية كويتية ستكون على استعداد لاستقطاب المهندسين الكويتيين حديثي التخرج للعمل في التصميم والترخيص والاشراف والتنفيذ والديكور لقسائم مدينة المطلاع السكنية.

وأشار السلمان الى سعي الاتحاد لاستقطاب الشباب الكويتيين الجامعيين وحملة الدبلوم من المهن المساندة خريجي التخصصات الأخرى في مشروع المطلاع.

