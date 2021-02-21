الهاجري: آن الأوان لتقود الكليات الإنسانية

وطن النهار

أكد عميد كلية الآداب في جامعة الكويت د. عبدالله الهاجري ان جامعة الكويت تعاني بشكل واضح من ارتباك في اتخاذ القرارات المهمة في وقتها، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الأعمال الادارية والأكاديمية وذلك نتيجة لتأخر شغل المناصب الاشرافية والأكاديمية بالأصالة.

وقال في لقاء مع النهار ان جهود مدير الجامعة الانابة د. فايز الظفيري لحل الاشكاليات القائمة والتحسين في الجامعة بالفترة القصيرة السابقة كبيرة وملموسة، لكن عدم اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية كبل ايدي الادارة عن اتخاذ الكثير من القرارات المهمة خاصة في ظل جائحة كورنا، وبما يستتبعها من تحديات وعوائق على المستويين الأكاديمي والاداري. وأضاف الهاجري ان الجامعة تعاني منذ سنوات من توجه غير مبرر نحو ادارة الكليات العلمية لادارة الجامعة الأمر الذي مثل عائقا للكثير من المشاريع التطويرية والتثقيفية والابداعية فيها، وبرأيي انه آن الاوان للكليات الانسانية ان تأخذ مكانها لتقود الجامعة نحو مسار تطويري جديد يستطيع ان ينفض ركام ما علق من ازمات وتحديات ظلت دون حلول مرنة او ايجابية حتى الوقت الراهن. وحول آلية العمل بالكلية قال الهاجري ان كلية الآداب من أولى الكليات في جامعة الكويت التي اعتمدت خطه واستراتيجية واضحة للتعليم عن بعد في ظل تفشي الوباء عند عودة الدراسة في 6 أغسطس 2020، مشيرا الى ان القرار لم يتخذ بعد وأن الدراسة بنظام التعليم عن بعد مستمرة في الفصل الدراسي الثاني، ولا توجد اي مستجدات بشؤون العودة للقاعات الدراسية. وذكر ان العودة للمقاعد الدراسية حضوريا يعتمد على قرار وزارة الصحة، مؤكدا اننا لن نغامر بصحة ابنائنا، ومشيرا الى ان الكلية وضعت آلية لعودة التعليم الحضوري في حال تمت موافقة السلطات الصحية على ذلك.

والى تفاصيل الحوار:

في البداية مع وجود لقاح كورونا، وطلب السلطات الصحية من المؤسسات التعليمية والأكاديمية التسجيل للتطعيم ضد الفيروس، هل تؤيد عودة الطلبة الى القاعات الدراسية حضوريا ام الاستمرار بنظام التعليم عن بعد؟

قبل الاجابة عن السؤال اود ان اذكر بعض المعلومات والبيانات ان كلية الآداب من أولى الكليات التي اعتمدت خطة واضحة للتعليم عن بعد في ظل تفشي الوباء عند عودة الدراسة في 6 اغسطس الماضي، ورفعت الامر الى مدير الجامعة بالانابة وحفاظاً على سلامة الطلاب تم اقرار الاختبارات الالكترونية ومنع الاختبارات الحضورية من قبل مجلس الكلية ذلك ان المسجلين في مقررات كلية الآداب يتجاوز 12600 طالب وطالبة والتزاحم كان موجوداً في مرافقها وقاعاتها، ولله الحمد نجحت الكلية في تجاوز تلك الازمة عندما كان الوباء في ذروته ولم ترد لدينا شكاوى من خلل بهذا النظام او تفشي الوباء بين طلبة الكلية، وقد وضعت الكلية آلية لعودة التعليم الحضوري في حال تمت الموافقة، من الأقسام ومن الصحة والوقائية لان الكلية تعاني من مشكلة الكثافة الطلابية اذ فيها ما يقارب 12600 طالب والسعة المكانية للكلية لا تتحمل هذه الاعداد في ظل انتشار الجائحة، لذلك فان خيار التعليم عن بعد هو الخيار الوحيد المطروح، ونحن اصررنا على الاستمرار بنظام التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بل ان الكلية كانت من اوائل الكليات في الجامعة التي تقدمت بخطة لاستمراره.

كما ان الكلية تعتبر من الكليات الانسانية وليست من الكليات العملية التي تحتاج الى حضور المختبرات والمعامل، لذلك نحن بدأنا بهذا الأمر واستعدينا بشكل جيد، واقمنا مجموعة من الدورات للأساتذة والطلبة والبداية كانت صعبة ولكن الان لاحظنا قبولا لدى اعضاء هيئة التدريس والطلبة لنظام التعليم عن بعد، بل ان الكلية قدمت مقترحا لادارة الجامعة لاستمرار التعليم عن بعد، وتخفيض الضغط على كلية الاداب، حيث يتم تدريس بعض المقررات كتاريخ الكويت.

ما خطة الكلية للعودة الى الدراسة ؟

بخصوص عودة الطلبة لمقاعد الدراسة في مباني الكلية، للأمانة جميعنا سواء اساتذة وطلبة بل اولياء امور نرغب في العودة الى حياتنا السابقة والعودة الى القاعات الدراسية والتعليم التقليدي والتفاعل بين الاستاذ والطلبة لكن هذا يعتمد على قرار وزارة الصحة فيما اذا كان هناك امن ام مازال الخطر مستمرا ولن نغامر بصحة ابنائنا في هذا الامر. والفترة الحالية تباشر الكلية الاستعداد لوضع التصورات والخطط للعودة الى مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 في ابريل المقبل وتهيئة مرافق الكلية والاشتراطات الصحية والتنسيق مع ادارات جامعة الكويت لاسيما عمادة القبول والتسجيل لوضع الجدول الدراسي لكن هذا الامر، ومن خلال المؤشرات المتبدية غير قريب إذ أن الدلائل تشير في الغالب ان الدراسة ستكون في الفصل الدراسي الثاني عبر الاونلاين ايضا؟

إلغاء الامتحانات الورقية

هل هناك خطر من استمرار عملية التعليم عن بعد على مستقبل الطلبة؟

سأتكلم عن كليتي فقط وهي كلية انسانية واقولها بشكل واضح وصريح اننا في كلية الاداب نجحنا في عملية التعليم عن بعد نتيجة لطبيعة مقرراتنا بل رفعنا اقتراحا الى الادارة الجامعية لاستمرار التعليم عن بعد لبعض مقرراتنا لما بعد جائحة كورونا ان شاء الله ليحل مشكلة الشعب المغلقة وازدياد اعداد الطلبة في مقررات الثقافة العامة كتاريخ الكويت الحديث المعاصر وتاريخ حضارة عربية اسلامية وجماليات الادب العربي والتدريبات اللغوية وغيرها من المقررات الثقافية العامة، وانا شخصيا سألغي جميع الاختبارات الورقية بالكامل وسأستبدلها بالاختبارات الالكترونية.

هل هناك كليات تعارض هذا الامر؟

هذا صحيح والغريب ان اكثر الكليات العلمية التي كانت تدعو في بداية الازمة للتعليم عن بعد هي الان اكثر الكليات دعوة للعودة للتعليم التقليدي ونحن نتفهم دواعي ذلك وربما نتيجة لطبيعة مقرراتهم العلمية والتي تتطلب مختبرات ومعامل وهذا مفهوم لكن غير المفهوم ذلك الحماس الزائد في انتقاد ادارة الجامعة في تأنيها في اقرار التعليم عن بعد في شهر اغسطس بل اتهامها للادارة وقتها بالتقاعس وضياع مستقبل الطلبة وربما ذلك يعود الى عدم وجود رؤية واضحة ومستقبلية للتعامل مع الازمة بل فعل وردةفعل للأسف.

كيف يمكن التعامل في حال استمرار الوضع الراهن؟

نحن مستمرون في الية التعليم عن بعد وكذلك الاختبارات الالكترونية وردة الفعل الطلابية مع هذا النظام مقبولة جدا رغم الحنين للدراسة التقليدية ونحن لن نعود الى فتح مرافق الكلية الا اذا تأكدنا من سلامة الوضع الصحي حفاظا على السلامة العامة.

إيجابيات وسلبيات

هل التعليم اونلاين اثر على التحصيل العلمي للطالب؟

لكل نظام تعليمي له ايجابيات وسلبيات، رصدنا ردود فعل الزملاء اعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والطلاب ايضا من هذا النظام واستطيع ان اقولها بشكل واضح وصريح اننا نجحنا في هذا الامر والصدى طيب لدى الاساتذة والطلاب والطالبات والمحاضرات تسير بشكل سلسل والشكاوى قليلة جدا.

ماذا عن سلبيات وايجابيات التعليم الالكتروني؟

بالنسبة للايجابيات فلقد انحلت مشاكل مثل التزاحم والانتقال بين المواقع والشعب المغلقة وكثافة اعداد الطلبة المسجلين في المقرر الواحد واصبح لدى الطلاب وعي باستخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية و... الخ. اما عن ابرز السلبيات فتكمن عدم التأكد من اثبات حضور الطالب للمحاضرة وكيفية ايجاد الثقة بين الطالب والأستاذ خلال الاختبار الالكتروني الذي يتطلب حذرا وحرصا كبيرا من العنصرين.

برامج الدكتوراه والماجستير

ماذا عن برامج الماجستير والدكتوراه وهل هناك استحداث برامج جديدة بالكلية؟

كلية الاداب من اقدم الكليات في الجامعة انشئت منذ نشأة الجامعة في عام 1966 بأقسامها المختلفة ونعترف بأننا نوعا ما تأخرنا في طرح برامج الدراسات العليا، لكننا الان في هذا الطريق، وفي العام الماضي تمت الموافقة على فتح برنامج الدكتوراه في اللغة العربية، وسوف نستقبل الطلبة في العام القادم، وأيضاً قسم التاريخ تم فتح برنامج الماجستير، ونبشر الطلبة باننا سنفتح مسار جديد ( التاريخ القديم والاثار) بالاضافة الى التاريخ الاسلامي والتاريخ الحديث، كذلك افتتاح برنامج الدكتوراه قبل سنتين، وأيضاً هناك برنامج الماجستير في قسم الفلسفة، وبرنامجان في قسم اللغة الانكليزية في الترجمة والاداب والثقافة، وحصلنا على موافقة لفتح برنامج الدكتوراه في الترجمة، بمعنى ان كلية الاداب لديها 3 اقسام بها برامج الدكتوراه، ونحن نعمل على تطوير البرامج بشكل مستمر بالتعاون مع سوق العمل، وبالنسبة للبرامج الجديدة نحن نحاول باستمرار البحث عن مجالات جديدة للخريجين من خلال المراكز الثقافية ومركز جابر الثقافي ومركز عبدالله السالم الثقافي ووجود الكثير من المتاحف حاولنا ايضاً في قسم التاريخ بانشاء تخصص مساند او رديف يكون اثار وتاريخ قديم، ومن خلاله نحاول ان نهيئ طلبة قسم التاريخ لسوق العمل، بمعنى انك عندما تذهب الى احد المراكز الثقافية او المتاحف ستجد متخصص يشرح لك بأسس علمية وبمعلومات دقيقة عن القطع وخلفية تاريخية عنها.

أسواق العمل

يعاني خريجو كلية الاداب من البحث عن وظيفة في ظل تكدس الخريجين بأعداد كبيرة، هل هناك خطة من الكلية للبحث عن اسواق لخريجيها بالتعاون مع سوق العمل؟

للأسف نعاني جميعنا في عالمنا العربي والمجتمع الكويتي وكأولياء الأمور، وانا منهم ان ابناءنا وبناتنا لابد وان يتوجهوا الى الجانب العلمي سواء كليات الطب او الهندسة، وهذا نتفهم دواعيه وأسبابه، حيث ان جعل توجه الطالب نحو الكليات العملية وحصره في المردود المستقبلي امر غير صائب وأرى ان هذا خطأ، ولاشك ان بعض الكليات العملية تؤهل خريجيها في المستقبل ان تكون المردودات المالية من وراء طبيعة العمل الذي سيمارسونه اعلى في الدخل، لكن على الجانب المقابل ومن الجانب الثقافي والفكري سنجد ان الكليات الانسانية هي في حقيقة الأمر الممتلكة لأدوات الابداع الفكري والثقافي الموسع، حيث نرى على سبيل المثال في الغرب كيف انهم يركزون على ملكات الطالب الابداعية والثقافية وهو الأمر الذي يؤدي لجذب نظر الطلاب بشكل اكبر نحو الكليات النظرية والانسانية، بل لربما نستطيع ان نتفهم ان الكثير من المؤسسات تتخذ من خريجي الكليات الانسانية استشاريين ومتخصصين، لما لديهم من قدرات مرنة على التعامل مع القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية للمجتمعات التي يعيشون فيها بخلاف المتخصصين العلميين وأقصد في مجالات العلوم كالطب والهندسة والفيزياء والطبيعيات وغيرها اذ ان متخصصي هذه العلوم في الغالب تنصب افكارهم وابداعاتهم في المجالات التي يمارسونها.

دفة الجامعة قانون الجامعات

هل شاركتم في وضع بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، وكيف ترى العمل في ظل عدم اقرار اللائحة؟

لم نشارك في وضع اي من بنود اللائحة بل اننا لم نطلع عليها ايضاً، وبحسب علمنا ان جمعية اعضاء هيئة التدريس طالبت بمشاركتها في وضع بنودها الا انه لم يلب طلبها وهذا خطأ فادح، فالجمعية هي الممثل الشرعي للأساتذة، ولا يمكن تجاهلها، وجامعة الكويت تعاني بشكل واضح من عدم وجود اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، والعمل الاداري شبه معطل نتيجة لعدم اقرار اللائحة، كما ان مدير الجامعة بالانابة الدكتور فايز الظفيري وعلى الرغم من جهوده لتطوير العملين الاداري الأكاديمي في الجامعة الا انه مكبل الايادي فيما يتعلق باخذ القرارات وخاصة في تعيين العمداء والسبب عدم اقرار اللائحة.

اذ اصبح جميع عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات قائمين بالعمل، وليس بالأصالة، وهو امر في غاية الصعوبة لادارة الجامعة، وبحسب المعطيات فان هذا الأمر سيطول سنة او سنتين او فترة زمنية كبيرة من العمل المؤقت لحين تشكيل مجلس الجامعات الحكومية، وتعيين مدير جامعة ومن ثم تعيين عمداء ومن بعدها رؤساء اقسام، وهذا ايضاً سيشكل صعوبة واعاقة كبيرة في ادارة الكليات وتطوير العمل بجميع مستوياته لا سيما ما يتعلق بتطوير المناهج والمقررات واستحداثث مسارات تعليمية جديدة تتطلبها الظروف التعليمية الحالية وكذلك المجتمعية.

