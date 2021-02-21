«صندوق الأجيال» يحمي ظهر الدينار

مال وأعمال

رغم ما تشهده سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة من جفاف كبير، يشهد صندوق الأجيال القادمة توظيفاً لاستثماراتها الخارجية بشكل نوعي، حيث تركز استثمارات الصندوق في الاستثمارات المضمونة ذات العوائد المتزايدة والمجدية والتي من أبرزها رفع حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنهاية أكتوبر الماضي بحدود 500 مليون دولار بالغة 47.1 مليار دينار وبارتفاع 3.3 مليارات على أساس سنوي.

وأوضحت مصادر معنية لـ النهار أن صندوق الأجيال القادمة وفر حماية كبيرة لقوة الدينار أمام الدولار والعملات الرئيسة الأخرى، وهو ما انعكس ايجاباً على التصنيف الائتماني للكويت باعتباره أحد المكونات الرئيسة التي ينظر اليها عند النظر لمقومات التصنيف الائتماني للدول.

وتحتل قوة الدينار والحفاظ على استقراره أولوية قصوى لدى بنك الكويت المركزي الذي يتحرك بحصافة شديدة تجاه استخدام الأدوات النقدية، بما يحقق التوازن النقدي ويعزز من السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية وبشكل يدعم الأداء الاقتصادي. وفي السياق ذاته، تتجه الحكومة لاتخاذ اجراءات نوعية من شأنها تحفيز السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام، عبر استعجال آلية واضحة لاعادة الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ والبالغة 6.85 مليارات دينار موزعة على مؤسسة البترول بواقع 6.6 مليارات و250 مليون دينار لدى مؤسسة الموانئ الكويتية.

وأفادت المصادر أن التحرك الحكومي لتعزيز السيولة يأتي مواكباً لتحركات موازية مع نواب مجلس الأمة لتمرير قانون الدين العام للخروج من حلقة العجز المزمن الذي تشهده ميزانية الكويت منذ 8 سنوات، حيث سجلت الميزانية قرابة 50 مليار دينار عجزاً فعلياً وتقديراً، نصيب العامين الأخيرين منه 2020/2021 و2021/2022 حوالي 26 مليار دينار تقريباً.

وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة لتفعيل أدوات موازية تنقذ سيولة الاحتياطي العام من التراجع من خلال زيادة الايرادات غير النفطية من خلال اعادة تسعير الرسوم المفروضة على أملاك الدولة وتحصيل الضرائب المتأخرة على بعض الشركات والاسراع بوضع خطوات من شأنها تجهيز المؤسسات الحكومية لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز الايرادات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

كما تسعى الحكومة لتشجيع المستثمرين على الدخول وبقوة في الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال ادخال تحسينات نوعية على البيئة الاستثمارية وتوفير كافة التسهيلات الحكومية التي من شأنها جذب المستثمرين الأجانب.

