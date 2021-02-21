46 دولاراً خسائر الذهب الأسبوعية

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية، مع هبوط الدولار الأميركي، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بحوالي 46 دولاراً. وتراجع المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية، لكن هبوط الورقة الخضراء دعم الذهب. كما تلقى الذهب الدعم من تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية «جانيت يلين» الداعمة لحزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار. وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 سنوات خلال الشهر الحالي. Volume0 وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.1 في المئة، ليصل الى 1777.40 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى 1759 دولارا للأوقية في وقت سابق من التعاملات. وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنحو 2.5 في المئة أو ما يعادل 45.8 دولاراً. وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 في المئة الى 1779.67 دولاراً للأوقية. وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 في المئة الى مستوى 90.39.