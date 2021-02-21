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مال وأعمال

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345 مليار دولار.. قيمة اقتصاد الفضاء


ازداد الاستثمار في الأنشطة الفضائية التجارية في السنوات الأخيرة، مع التركيز بشكل خاص على امكانات البنية التحتية الفضائية منخفضة الكلفة مثل الأقمار الصناعية الأصغر والأقل كلفة ومركبات الاطلاق القابلة لاعادة الاستخدام، وفق ما ذكرت فوربس. وجذبت مشاريع الاتصالات التي تجمع بين الأقمار الصناعية الصغيرة والأبراج الكبيرة بعضًا من أكبر الاستثمارات. وأعلنت OneWeb و SpaceX، من بين شركات أخرى، عن خطط لنشر ما يسمى بالأبراج الضخمة من أجل الاتصال بالانترنت في كل مكان، وشهد كل من OneWeb و SpaceX صفقات ضخمة استثمارية بمليارات الدولارات.


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