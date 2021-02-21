«Ooredoo الكويت» تغني للوطن

مال وأعمال

أطلقت شركة Ooredoo للاتصالات، عملاً غنائياً وطنياً تهديه لدولة الكويت الغالية بعنوان «كل شبر وملي» احتفالاً بذكرى استقلال دولة الكويت ويوم التحرير.

لكل حياة ايقاع، ولكل ايقاع رتم، ولكل رتم فئة تعشقه. ولكل فئة طريقة خاصة للاحتفال، فمنا من يعشق الهدوء فيجلس على جهازه يتابع، ومنا من يحب الصخب والفرح فينضم الى فرقة موسيقية تعشق الرقص، ومنا من يحب التأمل فيجلس على شاطئ البحر يتأمل أمواجه المتسارعة وانعكاس أضواء المدينة على صفحته فيسرح بخياله ليصل الى عنان السماء.

وأطفالنا الأحباء وما ينتظرهم من مستقبل باهر فلهم طريقتهم البريئة للاحتفال فمنهم من يعشق الرقي فيحتفلون بثيابهم البيضاء التي تشرح ببساطة براءتهم وطفولتهم. وهناك صرح Ooredoo يقف شامخاً وسط الحضارة التكنولوجية المتسارعة محافظاً على الأصالة والعراقة التي تفخر بها بلادنا الكويت الحبيبة، فهذه كانت هدية شركة Ooredoo الكويت لشعبها الأبي ووطنها الفتي في أعياده الوطنية –أدامها الله-. وترى شركة Ooredoo الكويت أهمية الأغاني الوطنية التي تتبنى المواهب الشبابية الوطنية التي تقوم بدور كبير في شحذ طاقة الشباب والفكر المبدع وبناء شباب متمسك بالقيم الوطنية. فنرى تحولاً جذاباً في الأغنية من الايقاع الكلاسيكي الذي يعكس التراث الكويتي الى الايقاع السريع الذي يبعث الفرح مما نتج عنه ايقاع معتدل رزين. كما وتُعد الأغنية الوطنية أحد أهم الرموز الوطنية للدولة التي تقوم بشحذ الروح المعنوية لأفراد الشعب وجمعهم على حب الوطن. كما من شأنها أن تعزز وترسخ علاقة المواطن بوطنه، وكونها شركة اتصالات مرموقة، تُقدر Ooredoo الكويت أهمية الاتصال كنشاط يقوم به الانسان منذ ولادته، وتلتزم بمسؤوليتها تجاه الدولة وشعبها وحكومتها، تحرص دائماً على التألق ومشاركة الشعب الكويتي أفراحه في هذه المناسبة السعيدة. فمن خلال الأغنية الوطنية، رسمت Ooredoo صورة جميلة للوطن ناتجة عن روحهم الوطنية وانتمائهم الى البيت الكبير، وعبرت عن فخرها بشباب هذا الوطن وفكرهم المبدع. واستلهم اسم الأغنية من حقيقة تواجد شركة واسم Ooredoo في «كل شبر وملي» في دولة الكويت، لتكون قريبة من الجميع وعلى أتم استعداد لتلبية متطلبات العملاء بفعالية أكبر وتعزيز شعورهم بالرضا والسعادة. وتغنى بكلمات الأغنية الفنان الكويتي عبدالعزيز لويس والمغنية الكويتية الشابة كوين جي من كلمات الشاعر سعد المسلم وانتاج وتنفيذ شركة سنيار. وفي تعليق له حول اطلاق الأغنية، قال مدير ادارة التسويق لدى Ooredoo الكويت، يوسف الشلال: «ننتظر في شركة Ooredoo الكويت هذه المناسبة الوطنية الجليلة في كل عام لننتهز الفرصة لمشاركة المجتمع فخره واعتزازه بالوطن. اليوم، نهدي هذه الأغنية الى الكويت الحبيبة وشعبها وذلك ايماناً منا بأهمية دورنا ومسؤوليتنا الاجتماعية في غرس الروح الوطنية لدى أفراد الشعب وتنمية حب الوطن». وأضاف الشلال: «نتقدم بأسمى آيات التهاني للكويت الحبيبة حكومةً وشعباً بمناسبة الأعياد الوطنية، راجين الله أن تعود هذه الأيام بكل خير على أبناء هذا الوطن المعطاء». ومن كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر سعود المسلم التي هي مزيج بين اللغة العربية الفصحى والعامية الكويتية، وتقول كلمات الأغنية: «حب ولم الكويت وافرح ياللي هذه عشقك اللي ما تعشق غيره، يا حلوها ويا حلو كل اللي في هالديرة. افرح ارفع الايقاع علي عالصوت وعلي وقولي الكويت قولي هالبلد ليش أحبه كل شبر فيه وكل ملي، شيل هذا الوطن في عيونك واعشقه بكل جنونك صونه قد ما يحبك، حبه قد ما يصونك. هذا الحب اللي تارس وطنا ما يخلص لأنه احنا ما يخلص الحب عندنا فل منا».

