«البيتكوين» لمستوى قياسي جديد أعلى 56 ألف دولار

مال وأعمال

وسعت البيتكوين ارتفاعها لمستوى قياسي جديد أعلى 56 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تجاوز القيمة السوقية للعملة المشفرة حاجز التريليون دولار للمرة الأولى. وكسرت العملة المشفرة العديد من المستويات القياسية واحداً تلو الآخر في ساعات قليلة حيث إنها بدأت تداولات عند مستوى 52 ألف دولار. ورفعت العملة الافتراضية مكاسبها لحوالي 70 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، مدعومة بقبول كبير من قبل مستثمرين كبار وشركات ضخمة. وارتفعت البيتكوين بنحو 8.4 بالمئة الى 56.101 ألف دولار، وهو أعلى مستوى على الاطلاق، بحسب «كوين ماركت كاب». وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية الاجمالية للعملات المشفرة الى 1.703 تريليون دولار، مقارنة مع 1.59 تريليون دولار قبل 24 ساعة مضت.

