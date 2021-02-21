«المركزي» لزيادة الوعي باستخدام البطاقات المصرفية

مال وأعمال

حرصًا من بنك الكويت المركزي على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي اطار توجيهاته نحو توسيع دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، تتواصل فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي انطلقت باشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

جاء ذلك في تصريح لبنك الكويت المركزي أشار فيه الى أن حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» تشمل تنوعًا في المواضيع التي تساهم برفع الوعي المصرفي لدى العملاء، ومن بينها التعريف بأنواع البطاقات المصرفية حيث تسلط الحملة الضوء على أنواع البطاقات المصرفية وتفاوت تلك البطاقات فيما بينها بحسب طبيعة الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها، واستخداماتها كبطاقات السحب الآلي وبطاقات الدفع المسبق والبطاقات الائتمانية، وتسمح هذه البطاقات للعميل بشراء السلع والخدمات عبر الانترنت ونقاط البيع والسحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، سواء في الكويت أو خارجها.

وتوضح الحملة عبر مجموعة من المواد الاعلانية من بينها فيديو تعريفي بأنواع البطاقات، أهم النصائح الواجب اتباعها لحماية العميل وتجنب عمليات الاحتيال على البطاقات المصرفية والمعلومات الواجب الاحاطة بها عند استخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد والرسوم المطلوبة لعمليات السحب وطرق استخدامها بطريقة آمنة، وكيفية تجنب التعرض لمحاولات الاحتيال، وأهم المزايا التي توفرها البطاقات الائتمانية لمستخدميها سواء داخل الكويت أو عند السفر.

هذا وقد أكد بنك الكويت المركزي أهمية مثل هذه الحملات التي توفر وسيلة مناسبة لتوعية عملاء البنوك بحقوقهم التي يحرص بنك الكويت المركزي على حمايتها عبر تعليماته الرقابية للجهاز المصرفي والاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفية واقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكترونية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» وأهدافها، والمواد التعريفية التي تقدمها وغيرها من المعلومات عبر الموقع الالكتروني للحملة www.dirayakw.com.

