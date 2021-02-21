الماجد: العالم يتجه لتقليل استخدام النقد في المعاملات اليومية

مال وأعمال

تزايدت في الفترة الأخيرة أهمية البطاقات الائتمانية بمختلف اشكالها في ظل السعي الدائم من قبل السلطات النقدية في مختلف دول العالم لتقليل استخدام النقد في المعاملات اليومية الى جانب النمو السريع للتسوق عبر الانترنت (الأونلاين). وقال المدير التنفيذي لادارة البطاقات يوسف الماجد: إن هذا النمو في الاستخدام جاء مصحوباً بالكثير من التطورات التى شهدتها البطاقات الائتمانية من مختلف الجهات المصدرة لاسيما فيما يتعلق بتوسيع أنشطة استخدامها الى جانب ارتفاع معدلات الحماية والحفاظ على سرية المعلومات.

وأكد الماجد أهمية ان حملة ( لنكن على دراية ) التى أطلقها بنك الكويت المركزي أخيراً بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية للتوعية بأهمية البطاقات الائتمانية في المعاملات اليومية وتقليل استخدام النقد سواء داخل الكويت أو خارجها. واوضح الماجد ان هناك العديد من البطاقات الائتمانية التى يشاع استخدامها في الكويت والعالم وهي عموماً تنقسم الى نوعين رئيسيين البطاقة المقسطة و بطاقات السداد الكامل وكلاهما تعتمد على الدخل الشهري الخاص بالعميل أو مبلغ الوديعة الخاصة به. واضاف ان بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك يكون لديها حداً ائتمانياً مخصص لكل منها حيث تساعد هذه البطاقات العميل على شراء البضائع وتنفيذ المعاملات عبر الانترنت كما تتيح له سحب المبالغ النقدية محلياً ودولياً. وحول بطاقات السداد المقسطة أوضح الماجد انها بطاقات تتمتع بميزة تمكين العميل من اعادة سداد المبلغ الذي تم استخدامه شهرياً على أقساط بدلاً من دفع كامل المبلغ مرةً واحدة. أما بطاقات السداد الكامل كما هي الحال في بطاقات الائتمان، يتم تخصيص حد ائتماني لمصروفات العميل بما يمكن العميل من تنفيذ احتياجات الشراء الخاصة به سواءً على المستويين المحلي أو الدولي بشكلٍ شخصي أو من خلال الانترنت.

ان السمة الأساسية التي تميز بطاقة السداد الكامل هي أنه يتوجب على العميل سداد كامل المبلغ الذي تم استخدامه في كل شهر بنهاية دورة الحسابات الشهرية.

