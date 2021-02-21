«المصارف» نظَّم ورشة عمل في «آليات تفعيل الإعلان الإلكتروني»

مال وأعمال

صرح الأمين العام لاتحاد مصارف د. حمد الحساوي أنه بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية نظم الاتحاد ورشة عمل بشأن آليات تفعيل الاعلان الالكتروني وشروط تطبيقه يوم الثلاثاء الماضي حضرتها لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد.

ومن جانبه صرح المستشار القانوني ورئيس لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد المحامي د. فايز الكندري أنه في ضوء القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بالاعلان الالكتروني وتزامناً مع دخول الاعلان الالكتروني حيز التنفيذ، رأت لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد ضرورة عقد هذه الورشة للتعرف على آلية تفعيل الاعلان الالكتروني وكيفية الحصول على شهادة موثقة ومعتمدة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمام القضاء بما يثبت اخطار الأشخاص المعنيين بالدعوى القضائية الكترونياً. وأشار الكندري أن الورشة تناولت العديد من المناقشات والاستفسارات ذات الصلة بالنواحي الفنية والاجرائية الخاصة بتطبيق الاعلان الالكتروني.

وأشار الحساوي إلى أن تنظيم الاتحاد لهذه الورشة جاء بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية في اطار تعزيز الاتحاد علاقاته وسبل التعاون مع الجهات الحكومية وبحث القضايا المشتركة لتحقيق خطط وسياسات الدولة.

