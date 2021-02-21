«برقان» فاز بجائزة النخبة بالجودة من «جي. بي. مورغان»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان أخيراً حصوله على جائزة «النخبة للتميز بالجودة» المرموقة لعام 2020 من «جي بي مورغان تشيس» وتأتي هذه الجائزة تقديراً لأدائه، كما تسلط الجائزة الضوء على المعايير المتقدمة للبنك في الحفاظ على المستوى المميز للخدمات والعمليات التي قدمها على مدار العام في مجال تحويل المحافظ بالدولار، التي تعكس التزام الموظفين المسؤولين عن مثل هذه العمليات بمعايير رفيعة الجودة.

وأكدت جائزة «جي.بي. مورغان» أن بنك برقان قد استحق وعن جدارة، الفوز بجائزة النخبة للتميز بالجودة بعد تحقيقه نسباً عالية في العمليات المباشرة (STP) لتحويل الأموال بلغت 99.72% ضمن التصنيف (MT103) و99.97 % ضمن تصنيف (MT202)، الأمر الذي قاد البنك للفوز بجائزة النخبة لجودة العمليات في كلتا الفئتين. وقد أصبح بنك برقان واحداً من مجموعة قليلة من المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تنال جائزة مرموقة وقيمة عن عمليات تحويلات العملاء والتحويلات المصرفية بين البنوك.

وتعليقًا على انجازات بنك برقان، قال فنكات مينون – رئيس مديري العمليات والتكنولوجيا لمجموعة بنك برقان: «بصفتنا البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة التميز بالجودة من جي. بي مورغان للفترة من 2001-2020 على التوالي، نحن فخورون بالجهود المبذولة من قبل الفرق الخاصة بالعمليات بالبنك مثال فريق تحويل الاموال الخارجية، فريق عمليات الخزانة و فريق الخدمات التجارية للعملاء اللذين عملوا جاهدين لتحقيق أفضل نسب في العمليات المباشرة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكي، هذا الانجاز يدل على مكانة البنك الريادية ويعكس أقصى درجات الكفاءة والموثوقية لعمليات تحويل الأموال.

وأضاف شريف عبد السلام – الرئيس التنفيذي، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في جي. بي مورغان- البحرين: يعد بنك برقان مرة أخرى من بين 1 % من عملائنا الذين حققوا أفضل معدلات في العمليات المباشرة لتحويل الاموال (STP) لعام 2019. ان جوائز (جي. بي. مورغان تشيس) اكبر دليل على التزام بنك برقان بتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المالية لعملائها».

