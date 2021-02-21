5 ملايين دولار صافي أرباح «إنوفست»

مال وأعمال

أعلنت انوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فقد سجلت المجموعة صافي خسارة لمساهمي الشركة الأم بلغت 0.18 مليون دولار وذلك للربع الأخير من السنة مقارنة مع ربح وقدره 2.14 مليون دولار لعام 2019. وعليه، بلغ النصيب الأساسي للسهم في الخسائر 0.06 سنت مقارنة مع ربح وقدره 0.72 سنت لعام 2019 حيث يعزى هذا الانخفاض النسبي بشكل أساسي الى انخفاض الايرادات من الاستثمارات العقارية نتيجة الاضمحلال في قيم بعضها وتقلص الايرادات من الرسوم الادارية. أما صافي الربح التشغيلي فقد بلغ 0.26 مليون دولار لعام 2020 مقارنة مع ربح وقدره 2.1 مليون دولار ألعام 2019 حيث ينسب ذلك الى الأسباب المذكورة أعلاه.

أما على صعيد الأداء السنوي فقد حققت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 5.03 ملايين دولار مقارنة مع 7.15 ملايين دولار للعام الماضي، أي مايمثل انخفاض بنسبة 30%، كما انخفضت أيضا ايرادات عقود المقاولات وايرادات العقارات نتيجة تقلص الربح من التخارجات العقارية.

جاء هذا الانخفاض بالدرجة الأولى نتيجة سياسة المجموعة المستمرة التي اتبعتها لضبط المصاريف واعادة مراجعة هيكلة الكوادر البشرية والهيكل التنظيمي للمجموعة وانخفاض كلفة التمويل بسبب التسديد المتواصل للتمويل الممنوح من أحد البنوك المحلية. كذلك يعزى الانخفاض في المصاريف الى اعادة تصنيف مصاريف العقود الانشائية على مستوى شركة تامكون، ذراع المقاولات لانوفست. أما على صعيد المركز المالي، فقد ارتفع اجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 3% لتبلغ 141.62 مليون دولار للسنة 2020 مقارنة بـ 137.97مليون دولار لسنة 2019 والذي يعزى الى صافي البربح وقدره 5 ملايين دولا وأثر اعادة التقييم الايجابي للقيمة العادلة بقيمة 1.5 مليون دولار محسوماً منه مخصص وقدره 2.9 مليون دولار والذي يمثل أثر تطبيق المعيار FAS 30.

وقال رئيس مجلس ادارة انوفست د.عمر المطوع «حقيقة يسعدنا أن نرى مواصلة مجموعة انوفست في تحقيق الربحية في عام 2020 وذلك على الرغم من الأوضاع والتغيرات المتسارعة والمستمرة التي نعيشها اليوم، حيث حققت المجموعة صافي ربح وقدره 5 ملايين دولار لعام 2020. أما على صعيد استراتيجية المجموعة والتي كانت تستند بشكل رئيسي على مبدأ الاستدامة، فسنقوم بمراجعتها خلال الاشهر القليلة القادمة لتقييمها وتعديلها بما يتناسب مع المرحلة الاستثنائية الحالية وذلك في ضوء أن المنطق والظروف الحالية تستلزم أن يكون نهجنا الاستثماري حذرًا وبحيث تكون أولوياتنا هي نمو أصولنا القائمة وتعظيم دخلها والقيام بعمليات الاستثمار من خلال رؤية حصيفة لدرجة قبول مستوى المخاطر. وعلق الرئيس التنفيذي، ياسر الجار، قائلا.. لقد استطعنا خلال عام 2020 معالجة العديد من التحديات التي كان من الممكن أن تعيق مواصلة انطلاق الشركة في المستقبل القريب، حيث قمنا باتخاذ خطوات عملية منها ما كان متعلقا ببعض التسويات الضرورية والتي كان لها انعكاسات ايجابية على المركز المالي والأداء للمجموعة. وأما على صعيد الاستثمارات الجديدة، فقد قامت الشركة وفقا لخطة العمل السابقة بالاستثمار في القطاع الصناعي من خلال الاستحواذ على ما نسبته 45% من شركة مجموعة الصناعات المتطورة المتخصصة في صناعة الأخشاب البلاستيكية.

