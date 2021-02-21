تدرب 100 عسكري في «الداخلية»

مال وأعمال

أطلقت الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات «KMC» مبادرتها التطوعية الوطنية بتعليم قيادة الدراجات النارية لـ 100 رجل عسكري من افراد وزارة الداخلية، واضعة خبرتها وخدماتها بين يدي الوزارة لتدريب وتطوير مهارات العسكريين في قيادة الدراجات النارية بأعلى معايير الامن والسلامة.

واستقبلت «KMC» المتدربين بعد إعلانها المبادرة التطوعية المقدمة من الشركة كدعم ومساهمة مجتمعية من الشركة لتدريب العسكريين على قيادة الدراجات النارية وسط برامج مكثفة على حلبات المدرسة بوجود خبراء ومدربين في قيادة الدراجات النارية، لضمان تخرج المنتسبين بأعلى مستويات الاحترافية.

وتستمر الشركة بتقديم هذا الدعم كواجب وطني لأبنائها في وزارة الداخلية، مسخرة فريق خدماتها التطوعية لخدمة وزارة الداخلية بكل إمكانيات الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات المتوفرة لديها، نظير الجهود التي يبذلها أبناء الوطن العسكريين من جهود كبيرة في استقرار وحفظ امن البلاد.

ومن هذا الجانب قال مدير العلاقات العامة في الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات اسعد العنزي ان دعم الشركة ممتد إلى مالا نهاية ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من واجباتنا الوطنية لخدمة الوطن والمواطن.

وأوضح «يدخل برنامج التعليم هذا ضمن حرص الشركة في متابعة كل احتياجات وزارة الداخلية، واضعين الوزارة ضمن أولوياتنا وباهتمام عالي نتيجة جهود العسكريين وتعاملهم بشكل مختلف في جولاتهم المرورية.

وأضاف العنزي ان «KMC» وشركاتها التابعة والزميلة ساهمت منذ بداية ازمة تفشي فيروس كورونا «covid- 19» بحزمة مبادرات تطوعية على نفقتها الخاصة ايماناً منها بدورها ومسؤوليتها المجتمعية في دعم وحفظ واستقرار البلاد خلال جائحة كورونا.

وتقدم KMC خدمة تدريب شاملة للعملاء على يد أمهر المدربين، سعياً منها بتحقيق قيمة مضافة تعزز تجربة العملاء وتزودهم بالوعي والسلامة والراحة، ويمكن الاستفادة من هذه التجربة بزيارة موقع الشركة الالكتروني وحجز موعد www.kmc.com.kw أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على @kmckuwait او مراسلةinfo@kmc.com.kw ، كما يمكن زيارة فروع الشركة في الشويخ والفروانية والصباحية، او الاتصال على 1878888.

