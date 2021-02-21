بالتنفيذ المباشر.. خالفوا القانون «التجارة»: إغلاق 17 محلاً تجارياً

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق 17 محلاً تجاريا لمخالفتها القانون رقم 10 /1979 والمتعلق بالإشراف على السلع والخدمات المذكورة بعد ضبط عدد من المحال تخالف القانون.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، ان المخالفات المرتكبة تنوعت ما بين الغش التجاري والسلع المقلدة وعمليات الغش في العلامات التجارية بالاضافة الى مخالفة نشاط الترخيص.

اضافت، ان الاغلاقات جاءت إدارية عبر التنفيذ المباشر بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة وتوصيات اللجان العليا، مشددة على ان فرقها التفتيشة باشرت الاغلاقات على الفور.

واشارت الى أن الاغلاق شمل عدداً من محال وبسطات الخضار والفواكه ومطاعم وملاحم بالاضافة الى كراجات السيارات ومحال الكهرباء والسيارات وبيع المعدات والمستلزمات الطبية، وشركات استيراد وتصدير بالعمولة.

وأكدت «التجارة» مواصلة حملاتها التفتيشية ورقابتها التجارية لضبط السوق وحرصها على تطبيق القوانين المعمول بها.

