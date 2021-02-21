الدغيشم: تحديث الموقع الإلكتروني «وسطاء العقار» وربطه بوزارات الدولة

مال وأعمال

أعلن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عن تحديث موقعه الالكتروني وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، واشتراطات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

وفي هذا الخصوص، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، ان الاتحاد قد انتهى من تحديث موقعه الإلكتروني الذي تمّ تصميمه وتطويره بعناية من أجل توفير تجربة فريدة للوسطاء ليكون واجهة إلكترونية للتعريف بنشاطات واخبار الاتحاد وخدماته، فضلاً عن كونه إضافة لإحدى طرق التواصل مع الوسطاء بكل سهولة ويسر.

وأضاف أنه وفي إطار التوجه نحو الخدمات الالكترونية ولا سيما في ظل الظروف والمستجدات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، أصبح بإمكان الوسيط العقاري الوصول إلى جميع الخدمات التي يحتاجها، بدءاً من خدمة الانتساب للاتحاد او تجديد الاشتراك وبطاقة العضوية، التسجيل في الدورات والبرامج التدريبية التي ينظمها الاتحاد أو حتى التقدم بإقتراح أو شكوى بكل يسر وسهولة، عن طريق الموقع الالكتروني للاتحاد.

ومضى الدغيشم يقول إنه قد تم ربط الموقع الجديد للاتحاد إلكترونياً مع عدد من وزارات الدولة ذات العلاقة، ومنها موقع وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري)، بلدية الكويت، وحدة التحريات المالية، إدارة أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية، كما أصبح الوسيط قادراً على حجز المواعيد لزيارة جميع هذه الجهات من خلال الموقع، توفيراً لوقته وجهده.

واختتم الدغيشم قائلاً أنه بات بإمكان الوسيط العقاري تصفح الموقع الالكتروني للاتحاد من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي بمختلف أنواعه، والاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها الاتحاد من أي مكان وفي أي وقت.

