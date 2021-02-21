الدرس الأول في القيادة

آراء

المصدر الأساسي للإنتاجية في جميع الكيانات هو الفريق المهني العامل داخل خلاياه، فريق يتمتع أعضاؤه بقدرات وتخصصات ويساند كل منهم الآخر ويصنع التكامل والتعاضد فيما بينهم، ودعوني أتعمق معكم في مفهوم الفريق ونصنف أعضاءه حسب الأسلوب والقدرة على المشاركة وطبيعة الأداء حيث سأركز على ثلاثة نماذج يمكنني تصنيفها في الفريق، النموذج الأول يشكل العدد الأكبر من الفريق وهم المنفذون والذين يقومون بتجنيد قدراتهم على التحقيق والبناء وهم من بأياديهم تتحرك عجلة الأعمال بلا توقف، والنموذج الثاني هم المفكرون والمبادرون بالإبداع والابتكار وطرح الحلول غير المعهودة وعددهم قليل بالفريق ويعتمد على طبيعة العمل، أما النموذج الأخير فهو هذا العضو الذي يملك القدرة على القيادة، واحتار علماء الإدارة هل تشكلت صفاته منذ الطفولة وزرعت حينها ملامح القيادة وصقلت شخصيته مع الوقت، أم هي صفة يمكن اكتسابها عبر التطوير والتدريب ليتحول الشخص إلى نموذج القائد، وأيا كان الجواب يبقى ناتج العمل هو الحكم على قدرة القائد. نموذج القادة هو محور هذا المقال لما له من الأثر الكبير، فالقائد هو من يملك القدرة والإمكانات والأدوات على قيادة الفريق للوصول بهم للأهداف.

دعونا نقيم بعض الرموز التي جلست على كرسي القيادة اليوم في وطني ونسأل أنفسنا إن كان كل منهم يملك صفات القائد، وللأسف نكتشف بأن الكثير منهم ما هم إلا أشباه القادة لكنهم بالواقع بالمكان الخطأ ويتحمل المسؤوليات التي لا يستطيع إدارتها وإمكاناته الضعيفة تجعله يسعى إلى ضعف إمكانات الغير كي يبقى هو جالسا على كرسيه دون أي اضافة حقيقية في مسار العمل.

نأخذ نفسا عميقا،،،

كم أتمنى أن نصل إلى المستوى المثالي حيث نجعل كل قيادي يقيم نفسه، ومن يستوعب منهم بأنه لا يحمل ملامح القيادة فعليه أن يسحب نفسه ليعطي مجالاً للقائد الحقيقي، ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه.

عزيزي سأعطيك بعض المؤشرات التي تستطيع من خلالها تقييم القائد، فالقائد هو صانع الاستراتيجية والقادر على زراعتها عند الفرق العاملة، هو من يصنع التكامل بالعمل، هو المرشد والملهم والمحفز، هو من بشغف يخلق التناغم بين فريق العمل واستغلال قدرات كل عضو بالفريق لعمل الأفضل، هو المعلم والمدرب، وهو من يتحمل المسؤولية عند الفشل ويشارك التقدير عند النجاح.

