لبنان وأزمة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

آراء

مرت ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص واصابة آلاف آخرين، لكن هل تم كشف ملابسات القضية؟ ومن الذي تمت محاسبته حتى الآن؟

الذي حدث هو أن وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود عيّنت القاضي الجمعة طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية، وهو ما تسبب في غضب شعبي.

وكانت محكمة التمييز في لبنان قد استبعدت صوان عن الملف استجابة لمذكرة قانونية قدمها وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر، بحجة الارتياب المشروع، واتهما فيها القاضي صوان بعدم الحيادية، وادعائه عليهما رغم حصانتهما النيابية.

وأثار قرار الاستبعاد غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرون في ذلك انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين.

وتظاهر أمس الجمعة عدد من ذوي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت تنديدا بالقرار، وحملوا لافتات تطالب بعدم المماطلة في التحقيقات في الحادثة التي وقعت في الرابع من أغسطس الماضي، وخلفت أكثر من 200 قتيل و6500 جريح، بالاضافة الى دمار واسع.

وما زال ناشطون ومواطنون يعبّرون عن غضبهم على مواقع التواصل بعد استبعاد صوان، حيث اعتبروا هذا القرار محاولة من قبل الطبقة السياسية لدفن نتائج التحقيقات.

وكان صوان ادّعى في 10 ديسمبر الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مما أثار اعتراض جهات سياسية من بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.

واثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا فيها نقل الدعوى الى قاض آخر، متهمين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، في حين يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.

وعلّق صوان -عقب ذلك- التحقيقات شهرين، ثم استئنافها قبل أيام عندما أعادت محكمة التمييز الملف اليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين، لكن المحكمة قررت في النهاية استبعاده.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، رغم ايقاف 25 شخصا على الأقل، من بينهم كبار المسؤولين عن ادارة المرفأ وأمنه.

ليتحول يوم انفجار مرفأ بيروت، الى محطة مفصلية في التاريخ اللبناني، حيث شهد أحد أكبر الانفجارات وأكثرها دموية، وتزامن ذلك مع انهيار اقتصادي واستعصاء سياسي أرخى بظلاله على اللبنانيين، فهل تكشف التحقيقات الجديدة عما يريح ذوي الشهداء ويعلي من مبدأ الحق في الوصول الى الحقيقة؟ والله من وراء القصد.

