المؤامرة ولقاح «كوفيد- 19»!

آراء

ادعاء عدمية الفائدة من الاكتشافات الخاصة بلقاح كورونا هو من وحي الخيال، والسبب في ذلك أن الدراسات الأخيرة أثبتت بأن اللقاح المكتشف بأنواعه المتعددة يحد كثيرا من الاصابة بالمرض، علاوة على أن أغلب من يدعون هذا الكلام هم أساسا لا يفقهون بالمجال الطبي شيئا أو أن تخصصهم لا يتعلق بعالم الفيروسات والأدوية.

ان جائحة «كورونا» أثرت على دول العالم ككل في الكثير من المواضيع، واحتار العالم في الأسباب الحقيقية لظهور هذا المرض الذي اجتاح العالم خلال فترة بسيطة، واستطاع العلماء الوصول للتركيبة الخاصة بالمرض، ومنها نتج لقاح «كوفيد - 19» بعدة مسميات.

لا يوجد مرض الا وله علاج بإذن الله وحده، انما التشكيك وعدم اعطاء أسباب مقنعة لهذا التشكيك هو دمار للبشرية، وذلك لان هذه الجائحة قد حصدت الكثير من الأرواح ، ولذلك تسارعت كل الدول للحصول على اللقاحات حماية لها وحفاظا على صحة مواطنيها، وقامت الدول بتخصيص مبالغ كبيرة لأجل الحصول على اللقاحات من الشركات المنتجة لها، كما قامت بالعديد من الترتيبات الخاصة، منها تجهيز أماكن مخصصة لتطعيم مواطنيها ترتبت عليها كلفة مالية كبيرة، وأكد أغلب المختصين بمجال الأدوية وأغلب قادة العالم على أن لقاحات «كورونا» آمنة وسليمة ودعوا الجميع للتقدم للحصول عليها، ومن ثم يأتي من يشكك في قدرة هذه اللقاحات على تقليل الاصابة من المرض دون أي دليل مقنع بداعي المؤامرة.

وهنا أستطيع القول بأنه لا توجد دولة تغامر بصحة مواطنيها، انما من يشكك دون دليل مقنع هو شخص يبحث عن الشهرة مهما كان تخصصه العلمي، وأرى أن يكون أفضل حل يمكن أن يتخذ مع هذه الفئة هو أن تتم مقاضاتهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.

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يشخص مصطفى محمود رحمه الله وهو طبيب وفيلسوف حالة مجموعة من البشر، مجانين يا عزيزي هؤلاء الناس الذين يتخذون المال هدفاً والشهرة غاية والطمع خلقاً والغرور مركباً.

