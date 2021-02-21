نصف لبنان «جائع».. وكل المؤشرات تهوي إلى «الفقر»

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بيروت- الوكالات: تزايدت مؤشرات تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان مع تزايد يومي في عدد اللبنانيين تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة وانهيار للعملة الوطنية وتآكل للقدرة الشرائية، وهو ما يلخص عادة بكلمة واحدة هي «الفقر».

ومؤخرا تزايد زخم من التقارير الدولية التي حذرت من خطورة الوضع، ومن أهمها تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، والذي نبّه إلى أنه «قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية».

وأرجع التقرير ما توصل إليه إلى اعتماد لبنان بشدة على الواردات الغذائية، لتأمين حاجات سكانه، كما ساهمت عوامل أخرى في ذلك مثل الانفجار الهائل الذي دمّر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيس لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية بمقدار 78% وتدابير الإقفال التي اتُخذت لاحتواء جائحة «كورونا» والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة.

ونقات قناة «سكاي نيوز» على موقعها الالكتروني عن شرح المستشار الإقليمي للأمن الغذائي، إلياس غضبان، معنى الأمن الغذائي بمفهومه الشامل على الصعيد الوطني، موضحا وجود 4 أبعاد متشابكة هي: توافر الغذاء (عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد) الوصول إلى الغذاء أو الفئات القادرة على شراء هذا الغذاء، وهذا الأمر مرتبط بمعدلات الفقر والبطالة وبمؤشرات أخرى كمعدل التضخم، الذي وصل في نهاية العام 2020 لحوالي 100% في حين كان يتراوح في العام 2019 بين 6 و8%. وأضاف غضبان أن هنالك أيضا استعمال الغذاء (الاستفادة منه)، واستقرار الغذاء المرتبط بالاستقرار السياسي، فضلا عن الاستقرار المالي وهو المؤثر على كل المؤشرات. وأوضح أن «ما يعرض الأمن الغذائي في لبنان للخطر، هو الزيادة في معدلات الفقر والبطالة، وجائحة «كورونا» وتدهور قيمة العملة الوطنية. في حين بقيت الأجور دون أي إجراء تصحيحي. وترافق ذلك مع ارتفاع الفاتورة الغذائية على صعيد الأسرة، من 40% الى 60% من مجمل الدخل إلى 90-100% اليوم». وبحسب غضبان، ارتفعت أسعار المواد الغذائية عن العام 2019 لحوالي 200% ما يعني أن الأسر الأكثر ضعفا، عاجزة عن تأمين سلتها الغذائية الكافية من الكمية والنوعية، والتي كانت تحصل عليها في العام 2019.

