«إهانة الصعيد».. مذيع يفجِّر موجة سخط في مصر

عربيات ودوليات

أثار الاعلامي المصري تامر أمين موجة من السخط الشعبي والبرلماني بعد ان وجه في برنامجه «آخر النهار»، عبارات اعتبرها كثيرون «مسيئة لسكان الصعيد والريف المصري» وأدت لوقف برنامجه واحالته الى القضاء.

وفي معرض حديثه عن الزيادة السكانية في مصر، قال امين إن « نسبة كبيرة من الأهالي في الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلحقونهم بالتعليم، بل لينفق الأبناء على والديهم»، مضيفا أن «في تلك المناطق يتم إلحاق الطفل بورشة لتعلم حرفة بمجرد أن يبلغ سن السادسة».

وتابع بلهجة عامية مستنكرة «لو الأب خلف بنت مش هيغلب، يدخلها المدرسة؟ قطعا لا، في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشغلوهم خادمات». وعلى الفور اندلعت موجة انتقادات واسعة ضد الإعلامي المصري، الذي تصدر اسمه قوائم المواضيع الأكثر تداولا على «تويتر» في مصر مع إطلاق وسم «الصعيد خط أحمر».

وقبل أن يتخذ المجلس الأعلى للإعلام قرارا بإيقاف برنامج تامر أمين وإحالته للتحقيق، تقدم الأخير باعتذار للأهالي، مؤكدا أن البعض «حرف تصريحاته واجتزأها من سياقها». وأضاف أنه «لا يقصد الإهانة مطلقا وأن الهدف من حديثه هو المصلحة العامة». بدورها، اعتذرت شبكة قنوات «النهار» لأهالي صعيد مصر وريفها، ثم حذفت مقاطع الحلقة المثيرة للجدل. تباين الموقف من قرار مجلس الإعلام بوقف البرنامج والتحقيق مع المذيع، بين من أشادوا بدور هيئات الدولة في إيقاف التجاوزات وبين من وصف قرار المجلس بـ«المناورة التي عادة ما تلجأ إليها هيئات الدولة لتهدئة الرأي العام قبل أن يستأنف الإعلامي نشاطه»، فيما توجه مصريون برسالة لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي تطالبه بالتدخل لتطوير المشهد الإعلامي بعد أن بات يعتمد على «التسطيح الفكري»، وتبني خطاب «ركيك لا يخلو من التنمر». وقال معلقون ان تصريحات المذيع أتت في إطار حملة تقودها عدة وسائل إعلامية وصفحات إخبارية مصرية لإقناع المصريين بتحديد النسل. وهي حملة تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية. ومن الواضح أن حديث الحكومة المصرية عن الزيادة السكانية تعدى حملات التوعية والتحذيرات من تأثيرها على التنمية، ليشمل خططا بعيدة المدى لتطبيق سياسة تحديد النسل. في غضون ذلك، حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس القادم، لمحاكمة أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، فى الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجي ضده بعد الحلقة التي اتهمت بأن بها تجاوز ضد الشعب المصري.

