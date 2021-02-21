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عربيات ودوليات

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السيسي: الدساتير يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث


قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن «دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث، بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع».ودعا السيسي، خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية عبر تقنية الفيديو، «جميع الأطراف المشاركة إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية». كما أكد على ضرورة «العمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة، بما يدعم رؤيتنا». وحثّ الرئيس المصري المشاركين على «الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا».


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