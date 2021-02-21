العراق يقاتل على جبهتين لتأمين زيارة البابا

عربيات ودوليات

لاتزال زيارة البابا فرانسيس المرتقبة الى العراق تشغل الاعلام المجلس والشارع على حد سواء خصوصا مع وجود مؤشرات مقلقة لتزايد نسبة الاصابات بوباء « كورونا» وهو امر قد يهدد الجولة البابوية بينما تشن قوات الامن العراقية حملة استباقية ضد التهديد الآخر وهو تنظيم «داعش» الارهابي الذي تشير تقديرات كردية الى وجود 7 آلاف مقاتل ينتمون اليه اعادوا تنظيم صفوفهم مستغلين انشغال العالم بالجائحة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية العراقية، اسماعيل الحديدي، امس أنّ قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر على زيارة البابا فرانسيس إلى البلاد، والمقررة في مارس المقبل. وقال الحديدي، لوكالة الأنباء العراقية «واع» إنّ «تفشي فيروس «كورونا» والتشدد في فرض إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا إلى العراق» مشدداً على أنّه «لا يعتقد أن تشهد الزيارة أي تأجيل، فضلاً عن إجراءات الاستقبال والتهيئة للزيارة مستمرتين».

وكان وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله أعلن، أن زيارة البابا ستكون بطائرة وحماية عراقية، مؤكدا أن «الزيارة تاريخية وسيكون لها وقع كبير على العراق». وبدأ تطبيق تدابير إغلاق جديدة في العراق الجمعة في وقت سُجل أعلى عدد إصابات بفيروس «كورونا» المستجد في 2021، تجاوز بمرتين أعلى حصيلة يومية مسجلة قبل أقل من أسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر الجمعة إن غالبية الإصابات الجديدة هي في غرب بغداد، إضافة إلى النجف وكربلاء.

هجوم « داعشي»

وفي شأن آخر يتزامن مع زيارة البابا أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس احباط هجوم لتنظيم «داعش» كان يستهدف العاصمة بغداد، فيما أكدت قتل أحد قياديي التنظيم أيضا. وذكرت قيادة العمليات في بيان صحافي «وفقا لمعلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من قتل 5 إرهابيين في قضاء الطارمية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد». وأضافت أن من ضمن قتلى داعش عسكريا وإداريا للتنظيم بشمال بغداد وإعلاميا له بقضاء الفلوجة. الى ذلك كشف جنرال كردي رفيع أن أكثر من سبعة آلاف عنصر من تنظيم «داعش» استغلوا انتشار جائحة «كورونا» لإعادة تنظيم صفوفهم في العراق. ونقلت صحيفة «تايمز» البريطانية عن مسؤول محور مخمور- كوير في قوات البيشمركة الكردية سيروان بارزاني قوله إن عدم وجود عمليات عسكرية ضد تنظيم «داعش» في المنطقة أتاح لعناصره فرصة الخروج من مخابئهم. وأضاف بارزاني أن التنظيم لا يزال يشكل «تهديدا كبيرا لكل العالم» وقدر أن أكثر من 7 آلاف مقاتل من «داعش» لا يزالون في العراق. وأوضح الجنرال الكردي أن العديد من مقاتلي «داعش» حلقوا لحاهم واندمجوا في المجتمعات المحلية بعد أن تمت هزيمتهم في المعارك مع القوات العراقية، مشيرا إلى أنهم «أعادوا تنظيم أنفسهم بشكل أسرع بسبب الوباء».

