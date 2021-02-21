«كورونا» كلَّف البشرية 20.5 مليون سنة من أعمارها

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عواصم - الوكالات: كشفت دراسة علمية ان العالم فقد اكثر من 20.5 مليون سنة من العمر بسبب جائحة فيروس «كورونا» في 81 دولة حول العالم، وفقا لصحيفة «الغارديان».

وتظهر الدراسة، التي اجراها مركز الأبحاث في الصحة والاقتصاد بجامعة بومبيو فابرا في برشلونة، ان فيروس «كورونا» قد تسبب في خسائر اكبر بكثير في تلك البلدان التي تأثرت بشدة، وأكدت ان عدد سنوات العمر المفقودة بسبب هذا الوباء تتراوح ما بين 2 -9 اضعاف السنوات المفقودة بسبب الانفلونزا الموسمية.

وسنوات العمر المفقودة هي الفرق بين عمر الفرد عند الوفاة ومتوسط العمر الذي كان متوقع ان يعيشه. وأشارت الدراسة الى ان الرجال اكثر تأثرا بكثير من النساء في هذه الجائحة، فقد كانت سنوات حياتهم المفقودة اعلى.

وعلى الرغم من ان كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الموت في البلدان الغنية، الا ان اكبر عدد من سنوات العمر المفقودة كان بين الأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 55 و75 عاماً بنسبة 44%، وبلغت 30.2% للأفراد الذين تقل اعمارهم عن 55 عاماً، و25% في الأشخاص الأكبر من 75 عاماً. كما وجد مؤلفو الدراسة ان نسبة اكبر من سنوات العمر المفقودة في البلدان الأكثر ثراء كانت من كبار السن، ولكن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كانت اكبر خسارة في سنوات العمر من الأفراد الذين ماتوا في سن 55 او اقل.

ولفت الباحثون الى انهم اخذوا في الاعتبار ان الجائحة ادت الى وفاة اكثر من 1279866 حالة وفاة في 81 دولة، بالاضافة الى بيانات متوسط العمر المتوقع وتوقعات اجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا حسب البلد. ويقدرون انه في المجموع، ربما تكون 20507518 سنة من العمر قد ضاعت بسبب «كوفيد- 19» في 81 دولة، بمتوسط 16 عاماً لكل حالة وفاة فردية.

على صعيد آخر اعلنت شركة «بايونتك» الألمانية وشريكتها الأميركية «فايزر» ان الاختبارات اظهرت ان لقاحهما المضاد لفيروس «كورونا» قادر على تحمل درجات حرارة اعلى مما كان يعتقد، ما من شأنه ان يسهل آلية شحن الجرعات اللقاحية وتخزينها.

وقالت الشركتان انهما طلبتا من ادارة الغذاء والدواء الأميركية ان تسمح بتخزين اللقاح لمدة تصل الى اسبوعين عند درجات حرارة تتراوح بين -15 و-25 درجة مئوية وهو هامش تبريد متوافر في ثلاجات الصيدليات والمنازل. وجاء في بيان للرئيس التنفيذي لفايزر الربت بورلا «في حال تمت المصادقة عليه، سيمنح خيار التخزين الجديد الصيدليات ومراكز التلقيح مرونة اكبر على صعيد ادارة امدادات اللقاح».

