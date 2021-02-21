الرئيس الأميركي من معمل «فايزر»: اللقاحات «آمنة»

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ديترويت - الوكالات: زار الرئيس الأميركي جو بايدن مصنع لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19» تابع لشركة «فايزر» ووجه خلال الزيارة رسالة طمأن فيها المواطنين بأن اللقاحات آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة.

وقال بايدن وهو يقف امام معدات التصنيع في مركز انتاج في ميشيغان ان «اللقاحات آمنة. ارجوكم، من اجل انفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحا. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة».

وأضاف ان الشركات التي تصنع اللقاحات «كثيرة التدقيق»، وأنها «تستغرق وقتا للقيام باجراءات السلامة اكثر مما تفعل لصنع اللقاح. انهم دقيقون الى هذه الدرجة».

وقال «اذا كانت هناك من رسالة يجب ايصالها الى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة». وذكر ان 600 مليون جرعة لقاح تكفي للجميع يُتوقع ان تكون جاهزة نهاية يوليو، مضيفا «أعتقد اننا سنقترب من معاودة الحياة الطبيعية نهاية هذا العام» 2021 غير انه تابع «لا يمكنني الجزم بهذا الالتزام».

ولفت بايدن الى ان برنامج ايصال اللقاحات الى جميع الناس معقد مثل التحدي المتمثل بتصنيعها مؤكدا انه «لم يكن هناك ابدا على الاطلاق تحد لوجيستي هائل مثل هذا الذي نحاول القيام به، لكننا نقوم بانجاز العمل». واعتبر بايدن انه بات من السهل تجاوز هدفه بتلقيح 100 مليون شخص في اول 100 يوم من رئاسته، وذلك مع وصول متوسط الاشخاص الذين يتم تلقيحهم يوميا في الولايات المتحدة الى 1.7 مليون.

