بايدن لحلفائه عبر الأطلسي: أميركا عادت

عربيات ودوليات

ميونيخ - الوكالات: تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«عودة التحالف بين ضفتي الأطلسي» في خطاب سعى الى اعادة ترسيخ موقع الولايات المتحدة في قيادة الغرب ضد ما وصفه بالهجوم العالمي على الديموقراطية.

وترافق الخطاب الذي القاه امام مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، المنعقد عبر الانترنت بسبب جائحة «كوفيد-19» مع ترحيب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالعودة الى «التعددية» بعد سنوات المواجهة التي اتسم بها عهد سلف بايدن دونالد ترامب.

وقال بايدن الذي ادلى بأول خطاب دولي كبير له حول السياسة الخارجية منذ ان اصبح رئيسا في يناير، ان حلفاء الولايات المتحدة التقليديين يجب ان يثقوا مرة اخرى في قيادة واشنطن.

وقال من البيت الأبيض «أتحدث اليكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة، في بداية ادارتي، وأبعث برسالة واضحة الى العالم: الولايات المتحدة عادت، لقد عاد التحالف العابر للأطلسي». وقال ان «الولايات المتحدة مصممة وعازمة على اعادة التعامل مع اوروبا والتشاور معكم واستعادة مكانتنا المتمثلة في القيادة الموثوقة».

وأشار بايدن الى ان القوة الجماعية هي الطريقة الوحيدة للنجاح عندما تكون المنافسة العالمية بين الديموقراطية والاستبداد عند «نقطة تحول». اكد الرئيس الأميركي الجديد انه لا ينوي «العودة الى تكتلات الحرب الباردة الجامدة»، مشيرا الى ضرورة عمل الأسرة الدولية سويا على مسائل مثل جائحة «كوفيد-19» والتغير المناخي حتى مع وجود اختلافات عميقة حول مسائل اخرى. كما حذر بشدة من التهديدات التي تشكلها روسيا والصين. وقال بايدن ان «الكرملين يهاجم ديموقراطياتنا... يستخدم الفساد كسلاح لمحاولة تقويض نظام حكمنا». وتابع «يسعى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لاضعاف المشروع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي». كما حض بايدن حلفاء بلاده على العمل معا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية. وقال «علينا الاستعداد معا لمنافسة استراتيجية بعيدة الأمد من الصين... علينا ضمان ان تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط». وفي الملف الايراني، اكد بايدن ان على الولايات المتحدة العمل مع القوى الكبرى في العالم «للتعامل» مع انشطة ايران «المزعزعة للاستقرار». وقال ان ادارته «مستعدة لاعادة الانخراط في المفاوضات» مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وأضاف «علينا ان نتعامل مع انشطة ايران المزعزعة للاستقرار في انحاء الشرق الأوسط. سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما».

وحظي النهج الذي طرحه بايدن بردة فعل جيدة في اوروبا وقالت ميركل في حديثها للصحافيين بعد القمة الافتراضية لمجموعة السبع «من الواضح ان التعددية ستحظى مرة اخرى بفرصة اقوى». وأكدت ايضاً تحذير بايدن بشأن روسيا، قائلة في مؤتمر ميونيخ «من المهم جداً ان نطور سياسة عبر الأطلسي تجاه روسيا».

