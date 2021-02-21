«فورين بوليسي»: ثلاثة عوامل قد تفجِّر حرباً أهلية أميركية

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: حذرت «فورين بوليسي» الأميركية من ان اندلاع حرب اهلية في البلاد كان الى وقت قريب امرا من الماضي وسيناريو مستحيلا بالنسبة لكثيرين لكن تصاعد التطرف والعنف اليمينيين وأحداث الكابيتول دقت ناقوس الخطر حول احتمال الانزلاق مجددا نحو التناحر الداخلي.

وذكرت المجلة في مقال للباحثة في السياسة الدولية مونيكا دوفي توفت ان ما يجعل الأمر اكثر احباطا هو ان الحرب الأهلية في البلاد لم تنته ابدا بشكل من الأشكال، بل كانت في الواقع تتعزز. وأكدت الباحثة انه برغم سيطرة الرئيس جو بايدن على زمام الأمور فان الأحداث التي وقعت مؤخرا جعلت خطر اندلاع اعمال عنف سياسي واسع النطاق واضحا بشكل مؤلم.

وترى ان الحروب الأهلية التي شهدتها مناطق عدة من العالم بما فيها الولايات المتحدة قد تكون فريدة من حيث اسباب اندلاعها او طرق تصاعدها الى العنف او تراجع حدتها، لكنها تشترك جميعها في سمات رئيسية ثلاث باتت الآن متوفرة في الداخل الأميركي.

السمة الأولى: معظم الحروب الأهلية تتبع في الغالب زمنيا صراعا سابقا، مثل حرب اهلية ماضية او ذكرى شديدة التسييس او مشوهة بشكل كبير لنزاع اهلي سابق، وليس من الضروري في هذه الحالة ان تكون الأطراف المتحاربة ولا قضايا الخلاف هي ذاتها بكلتا الحالتين.

وغالبا ما يمهد زعيم ذو شخصية كاريزمية الطريق لاشعال الحرب بنشر روايته عن امجاد الماضي او اوجه الاذلال التي تتناسب مع ايديولوجيته وطموحاته السياسية، او يستفيد من جهل الجماهير بالتاريخ.

السمة الثانية: ان تكون الهوية الوطنية منقسمة على اسس بالغة الحساسية مثل العرق او الدين او الطبقات الاجتماعية، حيث انه توجد داخل كل بلد خطوط تصدع وأسباب للانقسام، لكن بعضها يكون اعمق وأبلغ تأثيرا من الآخر.

كما ان الانقسامات التي قد تبدو بسيطة في البداية قد يتم استغلالها من قبل جهات محلية او اجنبية تبتغي اعادة توزيع مراكز الثروة او السلطة، كما حدث مثلا من قبل الاتحاد السوفييتي سابقا الذي كرس بنجاح موارد كبيرة لزعزعة استقرار الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الديموقراطية الأخرى فقط من خلال تعزيز حدة الانقسامات القائمة.

أما السمة الثالثة والتي من دونها لايمكن للعاملين السابقين وحدهما (صراع سابق وانقسامات عميقة) اشعال نار الحرب الأهلية فهي ضرورة وقوع تحول داخل المجتمع من القبلية الى الطائفية. ومن الصعب جدا الا يرى المرء هذه الدينامية متجلية بوضوح في المشهد الحزبي الأميركي حيث بدأ نواب من الحزب الجمهوري يشككون ويتهمون زملاء لهم من داخل الحزب بالضعف وعدم الولاء للرئيس السابق دونالد ترامب.

