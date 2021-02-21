نيويورك تضيق الخناق على ترامب.. تحقيق جنائي في أعماله التجارية

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نيويورك - الوكالات: كشفت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام لمانهاتن اصدر استدعاءات جديدة في التحقيق الجنائي بشأن اعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التجارية، وأن مايكل كوهين المحامي السابق لترامب خضع للاستجواب. وتشير وثائق القضية الى الاشتباه في تورط شركة ترامب في سلوك اجرامي يشمل تزوير مستندات والتهرب الضريبي. وبحسب «رويترز» فان مكتب المدعي العام لم يقل الا القليل حول التحقيق ولكن لوحظ في ايداعات المحكمة ان ملف القضية كان مركزا على «السلوك الاجرامي المحتمل واسع النطاق وطويل الأمد» في مؤسسة ترامب بما في ذلك التزوير المزعوم للسجلات، والاحتيال في التأمين والضرائب. وبينت الوكالة ان التحقيق كان قد فتح سنة 2018 لفحص ملف المدفوعات النقدية المزعومة، الا انه توسع ليشمل سلوك ترامب بصفته صاحب عمل خاص وما اذا كانت شركاته قد انخرطت في التهرب الضريبي الجنائي. وفي تحقيق منفصل، تنظر جهات الادعاء في نيويورك فيما اذا لجأت شركة ترامب الى تضخيم قيَم عقارات للاستفادة من قروض ومزايا ضريبية.