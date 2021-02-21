عاصفة انتقادات تعيد تيد كروز إلى تكساس المجمدة

عربيات ودوليات

واجه السناتور الأميركي عن ولاية تكساس الأميركية، تيد كروز عاصفة من الانتقادات، الخميس، بعد مغادرته الولاية ومسقط رأسه التي ترزح قبضة تجمد شديدة وقاتلة، لقضاء عطلة عائلية إلى منتجع كانكون المكسيكي. وقال السيناتور الجمهوري، البالغ من العمر 50 عاما للصحافيين لدى عودته إلى هيوستن «من الواضح أنه كان خطأ. بعد فوات الأوان لم أكن لأفعل ذلك»، مشيرا إلى أن قام بذلك لإرضاء بناته الصغيرات. وأوضح تيد كروز أنه كان يخطط للبقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن انتابته أفكارا أخرى «في اللحظة التي جلست فيها على متن الطائرة تقريبا». ومع مصارعة الملايين من تكساس مع تداعيات عاصفة شتوية شرسة، واجه كروز، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح رئاسي في العام 2024، الإدانة بعد أن أظهرته الصور على وسائل التواصل الاجتماعي السيناتور الجمهوري وهو يستعد للمغادرة إلى منتجع كانكون المكسيكي، وفقا لما ذكرته رويترز. وأظهرت الصور، التي بدأ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ، كروز مع عائلته ينتظرون عند بوابة المطار ومعهم أمتعة، وكذلك على متن طائرة.