جمال زهران: الديموقراطية الحقيقية تُصلح نفسها بنفسها

عربيات ودوليات

يعد الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب المصري الأسبق والأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، أحد أبرز المحللين السياسيين في مصر والوطن العربي، شارك بفاعلية في جميع التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية كسياسي ومحلل للأحداث وكاتب وأكاديمي له بصمته الخاصة.

في حوار خص به «النهار» تعرض زهران إلى العديد من القضايا الراهنة مصريا وعربيا كما تطرق إلى ارتباط الاقتصاد بالسياسة وكيف يشكل الاقتصاد عاملا رئيسا في القرار السياسي. كما تحدث زهران عن التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أن الديموقراطية الأميركية رغم الضجيج الذي صاحب انتقال السلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن، انتصرت ولا يمكن مقارنة ما حدث في أميركا بما يحدث في أي دولة أخرى في العالم.

وأشار زهران إلى امكانية حدوث تفكك وانهيار في وحدة الولايات الأميركية لكن الديموقراطية نفسها كنظرية وتجربة وواقع غير قابلة للشرخ.. وفيما يلي نص الحوار:

بداية، ماذا عن العلاقة بين السياسة بالاقتصاد وكيف تؤثر على سياسات الدول؟

علاقة السياسة بالاقتصاد وطيدة ولا يمكن الفصل بينهما حتى في التخصص، وهناك علم يسمى «علم الاقتصاد السياسي» ومن أبرع الأساتذة في هذا المجال بمصر كان الراحل الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق يتحدث عن المشكلة الاقتصادية والعلاقة بين مثلث الاقتصاد القيمة والعرض والطلب. وكل من درس العلوم السياسية لابد أن يكون ملم بالاقتصاد، والاقتصاد له توجهات معروفة فهناك اتجاهات رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية ثم خرج علينا الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية وهو نظام بنكي من خلال فائدة محددة أو غيره محددة، والدولة من خلال الحكومات الموجودة في أي بلد تختار النظام المناسب لها.

وفي مصر على سبيل المثال في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كنا نطبق الاشتراكية وفي عهد السادات كنا نطبق الرأسمالية وكذلك خلال حكم الرئيس مبارك حتى يومنا، وفي هذا النظام المطبق في مصر نلاحظ تراجع دور الدولة عكس الاشتراكية والفرق بين الأنظمة الاقتصادية يكمن في دور الدولة.. لذلك يكون السؤال البديهي دائما من الذي يحدد نظام الدولة الاقتصادي؟ هنا تدخل السياسة، وهي ضبط للاقتصاد لذلك من يدير البلد هي السياسة وهنا يكون الاقتصاد تابع للسياسة وهو عامل رئيس بمعنى علاقة التابع بالمتبوع.

إذن أي دولة في العالم هي من تحدد اتباع نظام اقتصادي من خلال صناع القرار السياسي، بالتالي يصبح الاقتصاد تابعا وليس متبوعا.

التابع والمتبوع

اذن الاقتصاد يؤثر في السياسة؟

بالطبع الاقتصاد يؤثر في السياسة لذلك تجد المشاكل الاقتصادية في البلاد التي تواجه مشاكل وعلى سبيل المثال أزمة «كورونا»، هنا الاقتصاد يؤثر في صناع القرار السياسي بحيث تأتي القرارات السياسية فوق إرادة السياسيين بحكم تأثير الاقتصاد ومن هنا نؤكد على أن هناك علاقات متبادلة من حيث التأثير والتأثر ما بين الاقتصاد والسياسة في نفس الوقت كل هذا محكوم بالقرارات السياسية.

هل يعني هذا تأثر المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة بالممولين؟

بالنسبة للمنظمات الدولية محكومة بمواثيق تنظم العمل داخلها، فالأمم المتحدة مثلا لديها أجهزة، هناك جهاز مكون من 5 دول التي لها حق الفيتو، وهم: أميركا وروسيا والصين وانكلترا وفرنسا هؤلاء أعضاء دائمون وهم المسؤولون عن تمويل الأمم المتحدة كل دولة منهم بنسبة والتمويل الأكبر من الولايات المتحدة، خلاصة القول إن التمويل له علاقة بقرارات مجلس الأمن بدليل ما حدث في منظمة الصحة العالمية وانسحاب أميركا منها وبالتالي أثر ذلك بالسلب على أداء المنظمة والسبب لأن الولايات المتحدة تساهم بـ 600 مليون دولار من ميزانية منظمة الصحة لذلك تم تعطيل أنشطة كثيرة في المنظمة وضعف دورها.

التمويل له دور في تفعيل أعمال المنظمة الدولية ومن ثم يؤثر على قراراتها، لاحظ أول قرار أصدره الرئيس الأميركي الجديد جو بايدين هو العودة إلى منظمة الصحة العالمية، حيث كانت سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب قائمة على تبادل المنفعة والسبب كونه رجل أعمال وليس سياسيا، لذلك المال يلعب دورا كبيرا في التأثير على قرارات المنظمات الدولية.

ثورات الربيع

هل ينطبق الأمر على منظمة حقوق الإنسان؟

هناك منظمات دولية تعمل في خدمة السياسة مثل منظمات حقوق الإنسان والحريات الدينية، خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي حيث نصبت الولايات المتحدة نفسها قطبا أوحدا للعالم. ومنظمات حقوق الإنسان تمشي في ركابها وعلى مدار أكثر من 20 سنة وأميركا تفتعل المشاكل في العالم بحيث تبقى هي الزعيم الأوحد، وتسيطر على العالم فهي التي افتعلت أحداث 11 سبتمبر وأجهزة المخابرات الأميركية من فعلتها، والسبب في ذلك لكي تطول سيطرة أميركا على العالم وهم يعلمون جيدا أن هذه دورة تاريخية بمعنى أن تسيطر فترة بعد خروج خصمك من الساحة وهي فرصة للسيطرة على العالم وهي فترة مؤقتة أو فترة انتقالية وهذه الفترة تكون الأطراف الثانية يعاد هيكلتها وهذا ما يتم استخلاصه من التاريخ وعلى سبيل المثال عام 1945، أميركا سيطرت على العالم بعد استخدام النووي في الحرب العالمية الثانية حيث خرجت اليابان وألمانيا.

وخضعوا لكل الشروط والتي تستمر حتى الآن نتائج الحرب وهذه الدول ليس لها جيوش بحكم وثيقة الاستسلام، من هنا ظلت أميركا مسيطرة على العالم حتى أعاد الاتحاد السوفييتي ترتيب نفسه وظهر قطب جديد عام 1955 أي أن أميركا ظلت مسيطرة على العالم 10 سنوات من هنا افتعلت أميركا أحداث 11 سبتمبر لتظل في الصدارة وفرضت العديد من الإجراءات والقرارات التي تمكنها من ذلك، ومن ثم ظلت أميركا مسيطرة على العالم لمدة 20 سنة حتى تفجرت ثورات الربيع العربي.

وهنا يجب الإشارة إلى أننا لسنا بصدد أن كانت هذه الثورات مؤامرة أو ثورات حقيقية، في التحليل السياسي يخضع الأمر إلى الحدث هل وهو حدث بالفعل أم لا؟، وهذه الثورات كان لها أثر في إعادة تشكيل العالم وكانت لها تأثير سلبي على أميركا نفسها حتى وان كان كما يقول البعض أنها هي التي افتعلتها، فهي من مكنت روسيا من العودة بقوة إلى مكانها بسبب موقفها في سورية وليبيا.

وهما لم يحدث بهما ثورات والثورات الحقيقية حدثت في تونس ومصر وهذا هو الصراع الحقيقي بين قوى سياسية موجودة على الأرض.

وما حدث في ليبيا هو مؤامرة لاغتيال معمر القذافي ودخول الناتو فيها وكذلك سورية لا توجد ثورة والدليل على ذلك بقاء الرئيس بشار الأسد، وهنا اللحظة التاريخية التي حدثت في سورية هي تدخل روسيا في الصراع الأمر الذي أخرج أميركا من المعادلة وهو ما يؤكد أن روسيا عادت من جديد قطبا دوليا، ولاحظ التصويت في مجلس الأمن على القرارات كانت قبل 2011 تصوت روسيا لصالح أميركا لكن بعد الربيع العربي أصبحت روسيا تصوت ضد القرارات الأمريكية وهذا يدل على أن النظام الدولي تغيير وهذا ظهر جليا في أزمة أوكرانيا.

والتي ضمت روسيا أغلب أراضيها بالقوة لذلك نستطيع القول أن الثورة في تونس ومصر كان نقطة تحول في العالم.

الديموقراطية الحقيقية

هل هناك تشابه فيما حدث في ليبيا وما يحدث في السودان الآن؟

هناك ثلاثة أمواج في الربيع العربي هي الموجة الأولي والتي كانت في تونس ومصر وهناك تحركات محدودة في بعض الدول مثل الجزائر والعراق ثم حدث في اليمن وليبيا، أما الموجة الثانية حدث في لبنان والعراق، ثم جاءت الموجة الثالثة في السودان والجزائر حيث تم الإطاحة بالرئيسين في البلدين ثم تم نقل السلطة إلي المجلس العسكري، لذلك نحن أمام منطقة معرضة للتفكك الكامل وهذا التفكك له عوامل داخلية وعوامل خارجية ففي أغلب الدول العربية لا يوجد انجاز على الأرض في العراق مظاهرات دون تحقيق تغيير وكذلك في لبنان.

لذلك نحن أمام مشاهد لا يوجد لها حل سوى الديموقراطية الحقيقية و لذلك فأن قيام أي عملية انتخابية عقب ثورة غاية في الخطورة وما يحدث في السودان أمر ملفت للنظر بعد قيام السلطة هناك بقبول العلاقات مع إسرائيل حيث أن الثورة في علم السياسة تقدمية وليست رجعية ولا تسعي للتصالح مع القضايا المصيرية في المنطقة كالصلح مع العدو والدليل على ذلك ما حدث في كامب ديفيد بين مصر إسرائيل تجد الحكومات المتعاقبة في علاقات مع اسرائيل، أما الشعب المصري مازال رافضا ذلك والسؤال الآن كيف قامت السلطة في السودان بعد ثورة بالتطبيع مع إسرائيل؟.

وما أدوات التدخل الخارجي في المنطقة العربية؟

بالطبع هم يستخدمون أي ورقة للضغط على الأنظمة العربية ويأتي ذلك من خلال ما يتعلق بالديموقراطية والانتخابات إذا جاءت مخالفة لرغبتهم ومصالحهم وهذه ازدواجية في المعايير.

ورأينا كيف يتم تسليط الضوء بهذا الشكل على مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني لتسميم العلاقات المصرية الإيطالية خاصة والمصرية الأوروبية عامة في حين أن هذه الدول وخاصة أميركا تقتل شعوبا بأكملها بل وامتدت اليد إلى الاميركان أنفسهم.

كما حدث في مقتل عدد من الاميركيين السود ولا أحد يحاسب ولا أحد يسلط الضوء بهذا الشكل، لأن تلك القوى المعادية تستخدم ورقة حقوق الإنسان كورقة ضغط ليس أكثر.

ما دور مؤسسات المجتمع المدني في مصر؟

هناك أجندة تعمل من خلالها هذه المنظمات ولا يوجد قانون في مصر يكبح جناحها، وفي الدول الخارجية من يحصل على تمويل خارجي يطلق عليه عميل أجنبي وفي أميركا نفسها يتم محاكمته واتهامه بالعمل لحساب الخارج ولو تم سن قانون وتطبيقه على هذه المنظمات لتم إغلاقها، ولابد من منع التمويل الأجنبي وتجريمه بالقانون، ولديك مصادر الرقابة كثيرة ويعتبر منظمات المجتمع المدني خصوصا المهتمة بحقوق الإنسان هي أداة للتدخل الخارجي في مصر والعالم العربي.

هل هناك شرخ حدث في الديموقراطية الأميركية بعد اتهامات ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟

البعض يقارن بين الوضع في البلاد العربية وما حدث مؤخرا في أميركا، وهنا أؤكد على أنه ليس هناك أي أوجه للشبه، وفي الأزمة الأخيرة التي حدثت بسبب إدعاء ترامب أنه الفائز وتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس، نستطيع القول بأن الديموقراطية هي التي انتصرت، والديموقراطية تصلح نفسها بنفسها فهناك تركيبة مترابطة، لكن سيكون لما حدث له تداعيات في المستقبل.

وما حدث في عام 2001 في انتخابات بوش كانت بدايات تصدع الديموقراطية الأميركية وهذا المشهد تكرر مع ترامب وبيل كلينتون وما يحسم الانتخابات ليس الجماهيرية ولكن المجمع الانتخابي هو الحاسم ومن الممكن أن يحدث تفكك لأميركا لكن أن تصاب الديموقراطية بشروخ فهذا الأمر مستبعد تمام، فهناك نظام مستقر وفصل بين السلطة وقد رفع ترامب أكثر من 100 قضية ضد الإعلام ولم يحصل على حكم واحد لإدانة شخص.

وماذا عما يحدث في روسيا الآن؟

هناك مؤامرة تحدث ضد روسيا بعد تدخلها في مناطق الصراع الدولي والإقليمي بهذا الشكل الكبير، وبالطبع لا أحد ينكر أيضا أن هناك رغبة داخلية في التغيير، ولذلك من الممكن أن تتعرض روسيا لهزة كبيرة في الفترة القادمة.

