ميلان وإنتر في صراع الصدارة

دوليه

يدخل ناديا انتر وميلان دربي المدينة اليوم تحت عنوان عريض «صراع العروش» في السباق الى اللقب بحصاني رهان متعاديين، البلجيكي روميلو لوكاكو للأول، والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش للثاني، لتوسيع فارق النقطة بينهما في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي.

وستكون المباراة فرصة للمتصدر الجديد انتر (بفارق نقطة واحدة) لتوسيع الهوة مع غريمه ثاني الترتيب، مستفيدا من حيويته ومستغلا انعدام أي ضغط في المسابقات الأوروبية على جدوله.

أما ميلان، الذي شهد سقوطا بهدفين نظيفين أمام سبيتزيا في المرحلة السابقة، فعليه بذل مجهود كبير للظفر بهذا الدربي (رقم 228) الذي يقع بين مباراتيه ذهابا وايابا في دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام النجم الأحمر الصربي.

وبعيدا عن صدارة الترتيب، فان نزال الفريقين الثالث هذا الموسم (2-1 لميلان في الدوري، و2-1 لانتر في الكأس)، سيشهد أيضا مواجهة بين ابراهيموفيتش ولوكاكو، أبطال «النزاع» الكبير خلال المباراة الأخيرة بينهما في ربع نهائي كأس ايطاليا.

ونظرا الى عدم قدرته على فتح أبواب ملعب سان سيرو أمام جماهيره، طرح نادي ميلان تذاكر «افتراضية» للبيع لهذا الدربي التي من المفترض أن تمول ايراداتها الاجراءات الاجتماعية لمؤسسته، خصوصا مع حجز نحو 20 ألف تذكرة حتى الآن.

وتلقى أنطونيو كونتي، مدرب انتر ، نبأ سارا قبل المواجهة المنتظرة اليوم. ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الايطالي، فقد تأكدت جاهزية أرتورو فيدال، لاعب وسط انتر، للمشاركة في دربي الغضب عقب تعافيه من الاصابة. وأشار الى أن كونتي سيدخل المباراة بكتيبة كاملة، باستثناء لاعب الوسط ستيفانو سيني الذي يعاني من اجهاد عضلي

.وأوضح أن كونتي استقر على التشكيلة الأساسية في الدربي، بينما لا يزال يفاضل بين فيدال وكريستيان اريكسن في خط الوسط.

وذكر الموقع الايطالي أن اريكسن حتى الآن يتمتع بأفضلية للبدء أساسيا على حساب فيدال.

ويلعب اليوم أيضا، أتالانتا (السادس) مع نابولي (الخامس) في امتحان تحضيري للأول استعدادا لاستقبال ريال مدريد الاسباني في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

واستعاد نابولي الروح المعنوية بفوزه على يوفنتوس 1-0 في المرحلة الحادية والعشرين، لكن فريق المدرب جينارو غاتوزو أنهك بالغيابات: البلجيكي دريس ميرتينس، اليوناني كوستاس مانولاس، الكولومبي دافيد أوسبينا، المكسيكي هيرفينغ لوسانو، والألباني السيد هيساي، ويأمل بعودة السنغالي كاليدو كوليبالي والجزائري فوزي غلام المصابين بفيروس كورونا.

