العنصرية تضرب إبراهيموفيتش

دوليه

تعرض المهاجم السويدي الدولي البوسني الأصل زلاتان ابراهيموفيتش لاهانات عنصرية الخميس في بلغراد خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه ميلان الايطالي 2-2 مع النجم الأحمر الصربي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). وفي فيديو مصور بثته قناة «أن وان» الجمعة، يظهر «ايبرا» جالسا في مدرجات ملعب نادي مدينة بلغراد، فيما يُسمع صوت رجل يوجه اهانات للسويدي مرات عدة، ويصفه خصوصا بكلمة «باليا النتن» (وهو وصف ازدرائي يطلقه القوميون الصرب على مسلمي البوسنة).

وقال النادي الصربي في بيان نقلته وسائل اعلام محلية ان «النجم الأحمر يدين بشدة الاهانات الموجهة الى زلاتان ابراهيموفيتش (...) يعتذر النجم الأحمر عما تعرض له ابراهيموفيتش في ملعبنا».

وأضاف النادي أنه سيتعاون مع السلطات لمعرفة المسؤول عن الحادث والاصرار على معاقبته بالشكل المناسب، خصوصا وأن المشجعين الصرب لديهم سمعة النزعة العنفية.

وكانت المباراة مقررة بالمبدأ خلف أبواب مغلقة بسبب الاجراءات المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا، لكن مقاعد الملعب شهدت تواجد المئات.

