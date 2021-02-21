ليون استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

استعاد ليون نغمة الانتصارات بفوزه على بريست 3-2 في عقر دار الأخير في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي، وتصدر ترتيب الدوري مؤقتا.

ورفع ليون رصيده الى 55 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ليل الذي يحل ضيفا على لوريان اليوم، وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جرمان الذي يستضيف موناكو في المرحلة نفسها. وكان ليون سقط بشكل مفاجئ في المرحلة السابقة على ملعبه أمام مونبلييه 1-2.

وضرب ليون بقوة في الشوط الأول بثلاثة أهداف تناوب عليها البرازيلي لوكاس باكيتا بعد مرور تسع دقائق قبل أن يضيف حسام عوار الثاني اثر تمريرة من الهولندي ممفيس ديباي (29) ثم أضاف الأخير الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة. ورفع ديباي رصيده الى 14 هدفا متخلفا بفارق هدفين عن هداف باريس سان جرمان كيليان مبابي.

ورد بريست بواسطة كرة رأسية لبراندن شاردونيه ارتطمت بالأرض ودخلت الشباك (53) قبل أن يقلص الفارق عبر ايرفين كاردونا الذي رفع رصيده هذا الموسم الى 7 أهداف (74).

