أوساكا بطلة «أستراليا المفتوحة»

دوليه

توجت اليابانية ناومي أوساكا، الثالثة عالميا، أمس بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام، للمرة الثانية في تاريخها عقب فوزها في النهائي على الأميركية جينيفر برايدي، المصنفة 24 عالميا.

وفي مباراة سيطرت عليها اللاعبة اليابانية التي توجت بلقب ذات البطولة في عام 2019، تمكنت أوساكا من حسم المواجهة بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-4 و6-3.

ونجحت أوساكا (23 عاما) من حصد 4 تتويجات في بطولات الغراند سلام، مرتين في أستراليا ومثلهما في بطولة أميركا المفتوحة (2018 و2020). وتأهلت أوساكا الى النهائي عقب تغلبها على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس بمجموعتين دون رد (6-3) و(6-4).

في المقابل، وصلت برايدي الى المشهد الختامي عقب فوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 لتبلغ نهائي احدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.

