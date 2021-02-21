انتصار صريح لفولفسبورغ

دوليه

صعد فولفسبورغ، مفاجأة الموسم، الى المركز الثالث موقتا في الدوري الألماني بفوزه الصريح على أرمينيا بيليفيلد 3-0 في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين أول من أمس. ورفع فولفسبورغ رصيده الى 42 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن لايبزيغ الثاني و7 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر. ودخل أرمينيا بيلفيلد الذي يصارع من أجل البقاء، المباراة على وقع انتزاعه تعادلا مثيرا من بايرن ميونيخ 3-3. وكانت الفرصة الأولى لفولفسبورغ عندما أطلق ماكسيميليان ارنولد كرة قوية من 25 مترا لكن حارس أرمينيا شتيفان أورتيغا تصدى لمحاولته على دفعتين (26). ونجح الضيوف في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة ترجمها السويسري ريناتو شتيفن ليودعها الأخير داخل الشباك (29). وحسم فولفسبورغ نتيجة المباراة في مطلع الشوط الثاني بهدفين سريعين جاء الأول عبر شتيفن أيضا (47) وسرعان ما أضاف أرنولد الثالث (54).