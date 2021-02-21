سيتي لمواصلة الصدارة أمام أرسنال

دوليه

يخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة اليوم امام أرسنال، في حين يلعب مان يونايتد ضد ضيفة نيوكاسل ضمن المرحلة 25 من الدوري الانكليزي

وفي وقت يحلق فيه سيتي نحو استعادة لقب الدوري، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ليس إذا كان ارسنال قادرا على إيقاف رجال المدرب الإسباني يب غوارديولا، بل هل ما يحققه الأخير هو الأفضل منذ قدومه الى «ستاد الاتحاد» في 2016؟.

كان من المتوقع أن يكون ليفربول منافسا شرسا لسيتي على اللقب، ولاسيما بعدما فك عقدته الموسم الماضي وتتويجه بطلا للمرة الأولى منذ 1990 بفضل رؤية مدربه الألماني يورغن كلوب وجهود لاعبين مثل المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه والهولندي المصاب حاليا فيرجيل فان دايك.

لكن تعثر «الحمر» كان رهيبا وأصبح وهمهم الأبرز أن يكونوا بين الأربعة الأوائل مجددا بعدما تراجعوا الى المركز السادس بخسارتهم مبارياتهم الثلاث الماضية.

ويحتل تشلسي حاليا المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق نقطتين عن «الحمر» قبل مباراته اليوم في ملعب ساوثامبتون، بعدما حقق بداية مثالية مع مدربه الجديد الألماني توماس توخل.

ولا شيء يمكن الحديث عنه حاليا بيقين سوى أن سيتي بات المرشح الأقوى على الإطلاق للفوز بلقبه الثالث في الدوري الممتاز بقيادة غوارديولا، لاسيما بعدما استفاد الأربعاء الماضي على أكمل وجه من مباراته المؤجلة مع مضيفه إيفرتون بالفوز على فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 3-1، ما سمح له بتوسيع الفارق الذي يفصله عن جاره اللدود مان يونايتد الى 10 نقاط قبل 14 مرحلة على ختام الموسم.

وتحدث غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي عن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال والذي كان مساعدًا له في السيتي. ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، تصريحات غوارديولا وقال عن أرتيتا: «أرتيتا لا يحتاج للمساعدة، إنه أكثر من مستعد». وأضاف: «هو شخص مهم في حياتي، خاصة عندما كنا نتواصل كثيرًا خلال فترته هنا في مانشستر، عندما كانت الأمور على ما يرام هنا، كان يجعلني سعيدًا». وأكد غوارديولا: «لم ألهمه، ما يعرفه فهو يعرفه بنفسه، لست شخصا مؤثرًا، ما يفعله أرتيتا يحسب له ولطاقمه، هذا ليس استثناء، ما شاهدته في الأشهر القليلة الماضية، أن أرسنال كان الطرف الأفضل في كل مباراة». وأردف بيب: «في بعض الأحيان لا تفوز، ولا يمكنك السيطرة على الأمور، ولكن ما فعله في الأشهر الماضية، أنه كان دائما أفضل من المنافس».

وأتم غوارديولا: «إنهم يسيطرون على المباريات، يصنعون الفرص ويستقبلون عددا قليلا من الفرص، لديهم بناء رائع للهجمات».

وبعد اكتفائه بتعادلين مخيبين في المرحلتين الماضيتين، يدرك مان يونايتد أن أي تعثر جديد اليوم ضد ضيفه نيوكاسل سيقضي على أي حلم له باحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2013، ولاسيما أنه يخوض بعدها ثلاث مواجهات شاقة جدا ضد تشلسي، مانشستر سيتي ووست هام الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف تشلسي.

وسيكون ليستر سيتي الذي يحل ضيفا اليوم أيضا على أستون فيلا، متربصا ليونايتد إذ لا يتأخر عن «الشياطين الحمر» في المركز الثالث سوى بفارق الأهداف.

