ريال يفتقد بنزيمة

دوليه

ستكون مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد الاسباني ضد أتالانتا الايطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل موضع شك، بعد أن أعلن مواطنه ومدربه زين الدين زيدان اول من أمس عن إصابة مهاجمه.

وغاب بنزيمة عن الحصة التدريبية لفريق العاصمة أمس حيث أكد زيدان أن هدافه لم يسافر مع الفريق لمواجهة بلد الوليد في منافسات الدوري المحلي.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء «لن يكون معنا. لديه مشكلة ظهرت أمس لذا لن يكون معنا. سنرى بالنسبة للأسبوع المقبل»، علمًا أن النادي لم يوضح بعد تفاصيل الإصابة. وغياب بنزيمة عن الرحلة الى برغامو قد يشكل ضربة قوية لريال مدريد.

وسجل الفرنسي 17 هدفًا في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم وهو في فورمة جيدة بعد أن هز الشباك في آخر مباراتين. وأردف زيدان «نعلم ما يقدمه كريم لنا وكم هو مهم بالنسبة لنا. لكن علينا ان نتعامل مع الوضع ونتمنى أن يعود إلينا في أسرع وقت ممكن مثل كل اللاعبين الاخرين». وعانى النادي الملكي من إصابات عدة في صفوفه خلال الأسابيع الأخيرة شملت البلجيكي ادين هازار، القائد سيرخيو راموس، دانيال كارفاخال، البرازيليين مارسيلو، ايدر ميليتاو ورودريغو، ألفارو اودريوزولا، الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وردًا على سؤال عن رأيه بمواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان والنروجي ارلينغ هالاند قناص بوروسيا دورتموند الألماني بعد أدائهما الرائع في دوري الابطال منتصف الأسبوع، قال زيدان «إنهما لاعبان رائعان وصغيران، هما لاعبا الحاضر والمستقبل. لن أعلّق ما إذا كنت أفضّل أحدهما، كل شخص لديه أحدًا يفضّله». وارتبط مبابي تحديدًا الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في يونيو 2022 بالانتقال الى ريال مدريد.

